Les manifestants anti-WEF à Berne commencent à défiler
La police les surveille:Les manifestants anti-WEF à Berne commencent à défiler

Sous étroit contrôle policier
Une manifestation non-autorisée contre le WEF en cours à Berne

Une manifestation non autorisée contre le WEF rassemble quelques centaines de personnes samedi après-midi au centre de Berne, sous étroit encadrement policier. Les forces de l’ordre ont encerclé les manifestants, procédé à des contrôles et bouclé plusieurs zones.
Publié: 17:06 heures
|
Dernière mise à jour: 17:36 heures
Une manifestation non-autorisée anti-WEF se tient en ce moment sur la place de la gare à Berne.
La rédaction de Blick

Une manifestation non-autorisée contre le Forum économique mondial (WEF) se tient en ce moment dans le centre-ville de Berne. Des centaines de manifestants se sont rassemblés sur la place de la gare vers 15h30. L'ambiance semble pacifique, la police encadre les participants, qui semblent suivre leurs indications et respecter leurs directives. 

Puis, la police encercle les manifestants. «A partir de maintenant, plus personne ne sort, des contrôles d'identité seront effectués», annonce un haut-parleur. Environ 120 à 150 agents des forces de l'ordre sont sur place, ainsi que des dizaines de véhicules d'intervention un canon à eau. Sous le slogan «Ensemble contre le rendez-vous des meurtriers», le rassemblement non autorisé n'a attiré que quelques centaines de personnes face à un important dispositif policier.

Place fédérale bouclée

Près de la gare, les forces de l'ordre contrôlent de nombreuses personnes et saisissent du matériel de protection et de dissimulation. Des équipes de dialogue arrivent pour entrer en contact avec les manifestants. La police annonce par haut-parleur qu'un rassemblement sur place serait toléré, mais pas un défilé. Les participants réagissent par des huées. 

Des policiers en tenue anti-émeute se tiennent prêts à intervenir dans tout le centre-ville. La Place fédérale est bouclée et de nombreux véhicules d'intervention, dont certains provenant d'autres cantons, attendent devant le Palais fédéral. 

La ville de Berne avait déconseillé au préalable à la population de participer à la manifestation et un déploiement important de forces de police avait également été annoncé. Cette mesure avait été prise «au vu des manifestations similaires passées», mais aussi parce qu'une mobilisation autorisée était prévue au même moment devant l'ambassade d'Iran et a rassemblé selon des estimations environ 200 personnes.


