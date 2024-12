1/8 Marcel Imhof ne sait plus quoi faire: "Dans notre appartement, il fait froid tout l'hiver. L'hiver dernier, c'est descendu jusqu'à 15 degrés". Malheureusement, il n'a commencé à documenter la température qu'après ce record. Photo: zVg

Gina Krückl

Avec l'hiver qui s'installe, qu'y a-t-il de mieux qu'un appartement bien chaud? Pour l'instant, Marcel Imhof, qui vit à Boll dans le Canton de Berne, ne peut qu'en rêver. «Notre chauffage au sol ne chauffe pas correctement et le peu de chaleur disparaît par les fenêtres non étanches.»

Depuis deux ans et demi, Marcel Imhof vit avec sa compagne et leurs animaux dans un appartement de 4,5 pièces. Ils ont rapidement remarqué à quel point celui-ci était mal isolé. «En été, il fait plus de 35 degrés ici.» En hiver, en revanche, il fait froid. La température la plus basse qu'ils ont documentée dans leur appartement était de 16,7 degrés. «L'hiver dernier, la température est même descendue jusqu'à 15 degrés», affirme Marcel Imhof. Mais il n'a commencé à documenter la température qu'après ce record.

Alors qu'ils s'accommodent de la chaleur, le froid les atteint. «Mon amie a une déficience immunitaire et une maladie rénale. Le froid ne fait qu'empirer les choses». Mais lui aussi en ressent les effets: «Je n'ai jamais été aussi souvent malade en hiver que depuis que j'habite ici».

18,6 degrés lors de la visite de Blick

Blick a rendu visite au couple de retraité. C'était une journée d'hiver plutôt chaude, avec une température extérieure d'environ 15 degrés. Pourtant, la température dans l'appartement était basse, bien que le chauffage au sol soit réglé au maximum dans chaque pièce. C'était dans la chambre à coucher qu'il faisait le plus froid, avec 18,6 degrés.

Selon la règle générale juridique, un appartement doit pouvoir être chauffé à au moins 20 degrés. Toutefois, selon l'association des locataires, cela vaut surtout pour les pièces d'habitation pendant la journée. Dans les chambres à coucher, la température peut être comprise entre 17 et 20 degrés. En outre, la température peut être abaissée pendant la nuit, mais elle ne doit pas être inférieure à 16 degrés.

Pour passer les semaines les plus froides, le couple utilise en plus un radiateur. «Mais c'est pour cela que notre facture d'électricité n'a jamais été aussi élevée», explique Marcel Imhof. Pour l'année dernière, ils ont payé près de 3650 francs. Beaucoup d'argent pour deux personnes qui perçoivent une rente AI.

«Nous gelons pour que notre bailleur puisse économiser de l'argent»

Marcel Imhof raconte qu'il a informé son bailleur de ses problèmes dès le premier hiver. «Mais il s'en moque. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème de chauffage et qu'il ne remplacerait pas les fenêtres avant au moins deux ans. Nous gelons pour que notre bailleur puisse économiser de l'argent.»

« Ils doivent juste mettre un pull en hiver Bailleur »

Interrogé, le bailleur est clair: «Ni le chauffage ni les fenêtres ne sont défectueux». En conséquence, il n'a pas l'intention de réparer ou de remplacer l'un d'entre eux dans un avenir proche. «Dans deux ou trois ans, la façade sera rénovée et les fenêtres seront également faites.» En ce qui concerne le chauffage au sol, un entretien a été effectué il y a un an. «Les locataires l'ont commandé et m'ont laissé la facture de 950 francs.»

«La température dans l'appartement se situe dans le cadre léga», poursuit le bailleur. «Ils doivent juste mettre un pull en hiver. Aucun des autres locataires de l'immeuble ne se plaindrait d'un appartement froid. Mais, contrairement au couple, ils n'habitent pas directement au-dessus du garage non chauffé».

Ce que disent les experts

Pour avoir l'avis d'un expert sur cette querelle, Blick s'est entretenu avec l'installateur de chauffage qui a effectué l'entretien du chauffage au sol de l'appartement il y a un an. «Si un logement se trouve directement au-dessus d'une pièce non chauffée, il faudrait régler la température de départ quelques degrés plus haut.» En effet: le chauffage au sol est un système inerte qui n'a qu'une température comprise entre 28 et 35 degrés et qui réchauffe lentement les pièces.

Il y a environ un an, un artisan a également examiné les fenêtres à la demande de Marcel Imhof et a ensuite établi une offre pour remplacer les 14 fenêtres. Interrogé à ce sujet, il déclare à présent: «Les fenêtres n'étaient plus tout à fait étanches et devraient être remplacées». Il ne peut pas dire exactement quel âge elles ont. Mais comme il s'agit de fenêtres à double vitrage, elles devraient avoir entre 15 et 30 ans.

Marcel Imhof envisage maintenant de déposer une réclamation pour défaut: «Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre». Il a également déjà pensé à déménager. «Cela fait des mois que nous cherchons. Mais il est difficile de trouver un appartement abordable dans lequel nous pourrions emmener nos animaux.»