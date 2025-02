L'initiative pour la responsabilité environnementale est mal partie

Le sort de l'initiative populaire pour la responsabilité environnementale sera scellé dimanche (archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Le sort de l'initiative des Jeunes Vert-e-s pour la responsabilité environnementale sera scellé dimanche. Il réserve peu de surprises. Selon les sondages, la majorité du peuple suisse devrait glisser un «non» dans l'urne.

L'initiative populaire «pour une économie responsable dans les limites de la planète» (initiative pour la responsabilité environnementale) veut inscrire dans la Constitution le respect des ressources planétaires. Concrètement, elle exige que l'économie suisse, y compris ses importations, se réinsère dans les limites naturelles terrestres d'ici dix ans. Ces limites sont des points de repère écologiques qui indiquent jusqu’où l’humanité peut pousser ses activités sans risquer de déséquilibrer de manière irréversible la Terre et d'atteindre des points de non-retour. Les seuils sont définis par des scientifiques.

Si le texte était accepté, la Suisse serait tenue de réduire fortement les atteintes à l'environnement causées par la consommation nationale. Cette obligation s'appliquerait dans six domaines: le changement climatique, la perte de biodiversité, la consommation d’eau, l'utilisation du sol, la pollution atmosphérique ainsi que les apports d'azote et de phosphore.

Les Vert-e-s, le PS, la Jeunesse socialiste et le Parti évangélique soutiennent l'initiative. De même que des organisations écologistes, comme Greenpeace, Uniterre, l'Association des petits paysans et les Aînées pour le climat, ainsi que quelque 80 scientifiques suisses.

Les partisans demandent d'arrêter de prioriser les profits au détriment de l'environnement et de la population. La durabilité de l'économie et de la société doit devenir une priorité collective, selon eux. Et de rappeler encore que six des neuf limites planétaires sont dépassées en Suisse, ou sont en passe de l'être.

Campagne peu animée

Le Parlement rejette au contraire le texte, tout comme le Conseil fédéral. Une alliance composée des partis bourgeois, le PVL et les milieux économiques disent aussi non, tout comme l'Union suisse des paysans et l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales. Pour eux, l'initiative va trop loin. Le délai de dix ans, trop rigide, engendrerait des coûts considérables pour l'économie et la société. Or ces deux secteurs sont aussi des piliers de la durabilité. Ce délai court imposerait à la Suisse de prendre des mesures réglementaires rigoureuses, dont le coût ne serait pas supportable. Les opposants rappellent encore les mesures déjà en place pour protéger l'environnement.

L'initiative doit récolter la majorité du peuple et des cantons pour passer la rampe. Le verdict tombera en cours d'après-midi, mettant un terme à une campagne peu animée. Les sondages prédisent une participation faible, d'autant plus qu'il s'agit du seul objet fédéral au menu des votations.