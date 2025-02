Les détaillants suisses renoncent aux boutiques en libre-service

Les magasins sans caissiers se développent en Suisse, avec des résultats mitigés. Migros continue d'ouvrir des boutiques Teo, pendant que d'autres enseignes reculent face aux vols. Ce nouveau modèle de commerce soulève des questions de sécurité et de rentabilité.

1/6 Des achats high-tech sans caisse - dans les boutiques en libre-service, comme ici au Teo de Migros, il n'y a pas de personnel. Photo: Samuel Walder

Nathalie Benn

Vous entrez dans une épicerie sans personnel. Pour entrer, vous scannez une application. L'IA enregistre tout ce que vous prenez dans les rayons et lorsque vous quittez le magasin, la somme est prélevée directement sur votre carte de crédit.

Ce qui ressemble à un format d'achat du futur est déjà une réalité depuis longtemps chez les détaillants locaux. De nombreux poids lourds explorent le concept avec des magasins en libre-service. Mais cette mise en œuvre pose des problèmes, comme le montre un cas récent dans la commune zurichoise de Seuzach: une femme a volé pour près de 300 francs de denrées alimentaires dans un magasin Migros en libre-service – elle a quitté quatre fois le magasin sans payer.

Selon le «Landbote«, cette récidiviste le paiera cher. Elle écope d'une amende inconditionnelle de 7700 francs et d'une amende de 500 francs. Avec les autres taxes, la femme doit payer 9150 francs. Elle n'est pas la seule à voler dans les boutiques en libre-service. Mais comment ce format de magasin du futur progresse-t-il chez d'autres détaillants suisses?

Spar

Il y a deux ans, le premier magasin Go24 de la chaîne de commerce de détail Spar a ouvert ses portes sur le Sihlquai à Zurich. Mais il n'a pas duré longtemps: en avril 2024, soit seulement 14 mois plus tard, le service de presse de la filiale suisse a confirmé que le magasin de station-service sans service 24 heures sur 24 redeviendrait un magasin conventionnel.

Les trois magasins en libre-service dans les localités grisonnes de Surava et Rueras ainsi qu'à Saint-Gall ont aussi définitivement fermé leurs portes en février 2024. Là aussi, à cause du trop grand nombre de voleurs. Interrogé à ce sujet, le service de presse a annoncé que le taux de vol élevé et le vandalisme avaient scellé la fin des magasins en libre-service.

Valora

L'exploitant de kiosques Valora a connu un sort similaire avec ses boîtes Avec. En juillet 2023, les huit magasins en libre–service existants ont été démantelés après seulement quelques mois. Les cambriolages et les dommages matériels n'ont pas joué un rôle dans la décision de fermeture, avait-on dit à l'époque. La raison en était plutôt la demande trop faible.

Valora a alors lancé un essai avec des magasins desservis pendant la journée, sans personnel ni alcool pendant la nuit. Mais ces magasins – qui existaient entre autres à la gare centrale de Zurich et à la Schaffhauserplatz – ont eux aussi été fermés en 2023 en raison d'«incidents liés à la sécurité».

Aldi

Le discounter Aldi tente également de créer des filiales autonomes sans personnel. Des filiales dites Shop&Go existent depuis 2022 à Greenwich en Grande-Bretagne et à Utrecht aux Pays-Bas. Mais Aldi doit également se résigner à des magasins sans caisse. En janvier 2025, le groupe a annoncé la fermeture de la filiale d'Utrecht. La date exacte n'est pas encore connue. En Suisse, aucune filiale Shop&Go n'est prévue à ce jour, comme l'a indiqué le service de presse d'Aldi Suisse sur demande.

Lidl

Chez Lidl, il n'y a pas encore de filiales en libre-service. Le concept n'est pas non plus prévu, comme le confirme un porte-parole au Blick.

Migros

La coopérative Migros de Suisse orientale a introduit le premier magasin Migros Teo en octobre 2022 à Bürglen TG. Entre-temps, il existe sept magasins Teo - cinq en Suisse orientale et deux dans la région de Zurich, à Kloten et Seuzach. Là où d'autres reculent, le géant orange est en pleine expansion : «Nous prévoyons d'autres sites Migros-Teo dans la région de la Suisse orientale», déclare un porte-parole au Blick. Cette année, quatre nouvelles ouvertures sont prévues, par exemple à Münsterlingen TG.

Malgré des vols occasionnels – comme récemment à Seuzach – Migros reste optimiste. «Avec nos mesures de sécurité actuelles, le taux de vol peut être maintenu à un niveau très bas», affirme le porte-parole.

Coop

Le géant du commerce de détail Coop prévoit lui aussi de développer son concept To-Go et d'introduire de petits magasins sans personnel. «Nous voulons établir des filiales 'Coop to go' sans service dans le secteur dit semi–public», a annoncé Roland Frefel à CH Media en février 2024. Semi–public ne signifie toutefois que des sites tels que des universités, des hautes écoles spécialisées ou des hôpitaux. Actuellement, aucun To–Go–Shop sans personnel n'est encore en service.