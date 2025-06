Les SUV avec un haut capot augmentent le risque de décès de 25% des piétons en cas d'accident (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Le mercure continue son ascension en ce mois de juin en Suisse Romande. Mais soyez prudent, des orages ne sont pas exclus. Du côté de l'information, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose, comme chaque jour de la semaine, un florilège des actus suisses. Alors que peut bien nous réserver ce mercredi 25 juin? Réponse:

1 Les dangers des capots hauts

La hauteur du capot d'une voiture a un impact important sur la gravité des blessures en cas d'accident, révèle une étude, relayée mercredi par la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Selon cette enquête, un capot passant de 80 à 90 centimètres de haut augmente de plus de 25% le risque de décès des piétons, en particulier des enfants et des cyclistes en cas d'accident. Or, la hauteur moyenne de l'avant des voitures dans l'UE, au Royaume-Uni et en Norvège a augmenté d'un demi-centimètre par an depuis 2010 en raison de la hausse des véhicules SUV. En 2024, elle était de 83,4 centimètres. Avec une part de 56%, la Suisse a la proportion de SUV la plus élevée au monde, remarque les journaux en se référant aux nouvelles immatriculations.

2 Google siphonne les talents suisses

Les géants américains de la technologie, comme Google, détournent les meilleurs talents du secteur suisse de l'informatique en leur proposant des salaires élevés, indique mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Le salaire de départ d'un développeur de logiciels venant de terminer ses études peut parfois atteindre 180'000 francs. «Les entreprises technologiques américaines offrent, pour certains postes, des salaires qui peuvent être de 30 à 50% plus élevés que chez nous», déclare dans le journal Gabriela Keller, directrice de l'entreprise informatique zurichoise Ergon.

3 Première victoire pour les petits investisseurs contre UBS

Les petits investisseurs de Credit Suisse ont gagné une manche face à UBS, écrit mercredi «Le Temps». Le Tribunal de commerce de Zurich vient d'ordonner une évaluation indépendante de la valeur de l'ancien numéro deux bancaire suisse, racheté pour trois milliards de francs en mars 2023 par son rival. Ayant reçu pour chaque titre détenu de Credit Suisse 0,76 franc, ces petits actionnaires estiment avoir été lésés, l'ancienne banque aux deux voiles affichant à la clôture de la dernière session boursière une capitalisation de 7,4 milliards de francs, soit 1,86 franc par action. Mais le chemin s'annonce long, prévient dans le journal leur avocat Philippe Grivat. «Je pense qu'il est probable qu'il faille encore attendre un an pour que nous ayons une décision de première instance.»

4 Fribourg débat d’un salaire minimum

Les députés fribourgeois discutent mercredi de l'initiative législative «Pour un salaire minimum», venant des rangs de la gauche et des syndicats. Le Conseil d'Etat recommande de la rejeter, sans lui opposer de contre-projet. Selon lui, le texte «risque d'affaiblir le partenariat social et de rendre plus difficile l'accès au monde du travail pour certaines catégories de personnes». Le débat intervient dans le récent contexte fédéral qui a vu le Conseil national accepter le 17 juin que les CCT priment sur les lois cantonales en matière de salaire minimal. Le Conseil des Etats doit se prononcer ultérieurement.

5 La Pologne s’invite à l’Hermitage

La Pologne se retrouve mercredi à l'honneur de la Fondation de l'Hermitage à Lausanne. L'institution présente la «vitalité artistique» de la peinture polonaise de 1850 à 1914, grâce à un partenariat avec le Musée national de Varsovie. La nouvelle exposition met en lumière 100 oeuvres du 27 juin au 9 novembre, entre romantisme, réalisme, impressionnisme, symbolisme et modernisme.