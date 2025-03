Epidémie de gale à la caserne de Kloten

Une épidémie de gale s'est déclarée dans la caserne de Kloten. Photo: Armée suisse

Valentin Köpfli

Un foyer de gale s'est déclaré à la caserne de Kloten, à Zurich, et deux recrues ont été infectées. C'est ce que confirme une porte-parole de l'armée interrogée par Blick. En réaction, toutes les recrues de la compagnie concernée ont reçu un traitement. «La thérapie comprend un premier traitement – douche, crème, comprimé – ainsi qu'un deuxième passage sept à dix jours plus tard», a expliqué le porte-parole de l'armée Stefan Hofer à «20 Minuten». Ensuite, les recrues concernées pourront à nouveau se déplacer librement.

Afin d'éviter toute propagation, les effets personnels des recrues ont été emballés dans des sacs poubelles. Les zones concernées de la caserne ont été évacuées, nettoyées et la literie remplacée. En raison de la longue période d'incubation de deux à six semaines, il n'est plus possible de retracer le mode d'infection exact.

Après la tuberculose à Payerne

Une transmission par des utilisateurs précédents de la caserne est toutefois exclue, car les acariens ne survivent que peu de temps en dehors de leur hôte. De même, une infection dans le quotidien militaire serait plutôt improbable, car la transmission de la gale se fait par un contact prolongé avec la peau.

Fin février, un autre cas de maladie inquiétant était apparu à Payerne. Un militaire avait contracté la tuberculose et une quarantaine de personnes avaient été mises à l'isolement. L'armée avait tenté de rassurer en expliquant que «la tuberculose n’est pas très contagieuse», en précisant que «la proximité et la durée du contact augmente cependant le risque de contagion».