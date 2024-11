Un incendie dans une entreprise de recyclage dégage une forte fumée à Etoy

Etienne Daman Journaliste Blick

Un important incendie s'est déclaré mercredi vers 20h dans une entreprise de récupération de marchandises à Etoy (VD), indique la police cantonale vaudoise. Le feu a provoqué un fort dégagement de fumée et répand une forte odeur très désagréable, informe Alertswiss sur son site.

Les pompiers sont à pied d'œuvre pour mettre fin au sinistre et des policiers procèdent au ralentissement de la circulation près de la zone concernée, poursuit un porte-parole de la police cantonale. L'entreprise se trouve à proximité de l'Autoroute A1.

On ne sait pas pour l'instant ce qui a pu causer cet incendie ni jusqu'à quand il pourrait durer.

Alertswiss recommande en outre aux personnes directement exposées de fermer leurs portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Elles sont également appelées à ne pas se rendre dans la région touchée, à suivre les consignes des services de secours et des autorités et à faire un large détour pour éviter la région touchée.