Les cantons romands s'opposent fermement aux coupes budgétaires prévues pour le programme Jeunesse+Sport. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Les cantons romands protestent contre les coupes prévues par la Confédération au programme Jeunesse+Sport (J+S). Les six ministres des sports ont écrit une lettre au conseiller fédéral Martin Pfister pour y exprimer «leur vive inquiétude».

Comme d'autres voix avant eux, issues notamment des milieux sportifs, les cantons romands disent «s'opposer fermement» à cette coupe budgétaire, annoncée en juin par la Confédération. Celle-ci prévoit une réduction de 20% au budget 2026, soit 2,2 millions de francs. Cette baisse intervient alors que la participation aux activités J+S a atteint un niveau record en 2024, avec plus de 680'000 enfants et jeunes concernés, soit une hausse de 6% sur un an, rappellent mardi les six cantons romands dans leur communiqué.

Santé, éducation et cohésion sociale

Thierry Apothéloz (GE), Romain Collaud (FR), Martial Courtet (JU), Stéphane Ganzer (VS), Christelle Luisier (VD) et Frédéric Mairy (NE) affirment que diminuer les moyens alloués à J+S reviendrait à «fragiliser durablement le tissu associatif suisse, à décourager l'engagement bénévole et à restreindre l'accès au sport, particulièrement pour les jeunes des zones urbaines et des milieux modestes.» Ils soulignent aussi que le sport constitue «un levier essentiel de santé publique, de cohésion sociale et d'éducation aux valeurs citoyennes.»

Les ministres cantonaux demandent l'abandon de cette coupe, mais aussi une augmentation du budget alloué à J+S «afin de répondre à la croissance continue des activités sportives proposées aux jeunes.» Ils ajoutent qu'ils sont prêts à «ouvrir un dialogue constructif sur les enjeux de financement du sport, dans un cadre fédéral respectueux des réalités cantonales et des attentes de la population.»