Le conseiller fédéral Guy Parmelin se rend en Pologne pour renforcer la coopération dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. Une déclaration d'intention sera signée à Poznań, visant à approfondir les relations économiques et scientifiques.

Varsovie est un partenaire important pour les acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation en Suisse. Photo: Samuel Schalch

Le conseiller fédéral Guy Parmelin se rendra en Pologne mercredi et jeudi. Il doit signer avec ses homologues polonais une déclaration d'intention pour renforcer la coopération dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI).

Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), sera accompagné d'une délégation de haut niveau du domaine FRI. Une déclaration d’intention sera signée jeudi à Poznań.

Ce voyage a pour but d’entretenir et d’approfondir les relations économiques et scientifiques bilatérales avec la Pologne, indique lundi un communiqué du DEFR. La coopération se concentre notamment sur les sciences des matériaux, les sciences de la vie et le domaine de la santé, l’espace, les sciences humaines et sociales, ainsi que les technologies clés telles que la physique quantique et l’intelligence artificielle.

Un partenaire important

La mise en œuvre des programmes relevant de la deuxième contribution de la Suisse à certains Etats membres de l'UE sera également au menu. «Notre pays soutient ainsi le développement de villes polonaises de taille moyenne risquant de perdre leur statut de centres régionaux en raison de la détérioration de leur situation économique», selon le DEFR. Dans ce cadre, la Suisse finance jusqu'en 2029 un programme de recherche et d’innovation d’un montant de 35 millions de francs.

Guy Parmelin s’entretiendra avec ses homologues Marcin Kulasek, ministre des Sciences et de l’enseignement supérieur, Krzysztof Paszyk, ministre du Développement et de la technologie et Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministre des Fonds de développement et de la politique régionale. La délégation suisse visitera aussi le salon de l’innovation «Impact’25» à Poznań.

Gros investissements

Varsovie est un partenaire important pour les acteurs de la formation, de la recherche et de l’innovation en Suisse. La Pologne, sixième économie de l'UE, est également un partenaire commercial doté d’un fort potentiel. En 2023, les entreprises suisses y ont investi environ 7,6 milliards de francs et créé quelque 91'000 emplois, selon le DEFR.