La présidente sortante de la Confédération a atteint son but: la conclusion des négociations avec l'UE. Elle s'est entretenue avec Blick sur les discussions européennes, son lien avec la présidente de la Commission, et les critiques sur la collaboration avec l'OTAN.

1/4 Viola Amherd revient sur les critiques liées à la collaboration suisse avec l’OTAN, sa relation avec Ursula von der Leyen et les discussions sur les négociations avec l'UE. Photo: Philippe Rossier

Reza Rafi et Raphael Rauch

Durant les derniers jours de votre année présidentielle, les négociations avec l'UE ont été conclues. Viola Amherd, êtes-vous soulagée?

Ce n'est pas le bon mot. Mais je suis satisfaite que nous ayons pu conclure les négociations sur le plan matériel.

Vos calculs ont fonctionné, vous avez obtenu un accord avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen juste avant la ligne d'arrivée.

Nous l'avons toujours dit: la qualité avant la vitesse. Sans un résultat satisfaisant, le Conseil fédéral n'aurait pas pris cette décision. Et je suis convaincu que prolonger une négociation n'améliore souvent pas les choses.

Plusieurs points critiqués sont toujours présents dans le texte de l'accord. Êtes-vous confiante dans le fait que ce paquet de mesures trouvera une majorité?

Nous verrons bien. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Nous avons atteint une étape importante, mais pas le point final. C'est le Parlement qui décidera, puis le peuple.

Au début de votre année présidentielle, vous avez déjà rencontré Ursula von der Leyen au WEF à Davos. Qu'aviez-vous convenu à l'époque?

Nous étions d'accord sur le fait que la Suisse et l'UE étaient toutes deux intéressées à trouver une solution. Notre accord était le suivant: dès que les délégations de négociation sentiraient que quelque chose n'avançait pas ou qu'un problème majeur se profilait, nous en discuterions ensemble de manière bilatérale.

Dans quelle phase avez-vous dû décrocher le téléphone plus souvent?

Nous avons échangé des SMS, nous n'avons pas eu à nous téléphoner souvent. J'ai rencontré Mme von der Leyen plus d'une demi-douzaine de fois cette année.

Quelle est l'importance de l'alchimie entre vous au niveau personnel?

C'est toujours un avantage de bien connaître la personne en face de soi. On peut alors s'appeler sans gêne et demander: comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Je connais Mme von der Leyen depuis qu'elle était ministre allemande de la Défense.

Le chef des syndicats Pierre-Yves Maillard a demandé que vous obteniez un peu plus de Mme von der Leyen pour la protection des salaires. Allez-vous le décevoir?

Monsieur Maillard ne va pas être déçu. Le résultat des négociations est positif pour les travailleurs. Le Conseil fédéral en est convaincu: nous avons trouvé une bonne solution avec la clause de non-régression. Elle signifie que les acquis obtenus jusqu'à présent ne seront pas perdus.

La résistance politique est pourtant massive. Lorsque la campagne de votation débutera, vous ne serez pas en première ligne en tant que cheffe du DDPS, vous ne siégerez pas non plus dans la commission Europe du Conseil fédéral.

C'est vrai, mon département n'est pas concerné en premier lieu. Mais en tant que présidente de la Confédération, j'ai eu la possibilité de m'exprimer dans cette affaire au nom de l'ensemble du Conseil. Et je l'ai fait très volontiers, car je suis convaincue que nous avons besoin d'une bonne solution et de relations stables avec l'UE. Cette conviction restera, même si je ne suis plus présidente de la Confédération, car la communication du Conseil fédéral est cohérente. En outre, l'ensemble du Conseil fédéral est tenu de défendre ces décisions.

Que signifierait un non au paquet actuel?

Ce serait très dommageable pour la Suisse. Nous avons encore des accords bilatéraux qui fonctionnent. Mais ils ne seraient plus renouvelés. A moyen terme, l'économie suisse, le pôle de recherche, la place financière seraient impactés. Lorsque l'on se rend compte des impacts dans la vie quotidienne, il est alors déjà trop tard. C'est le rôle de la politique d'anticiper, d'attirer l'attention sur les difficultés potentielles et de présenter des solutions.

Vous vous montrez confiante, mais pourquoi le gouvernement national divise-t-il alors le paquet en plusieurs votes?

Nous ne séparons pas le paquet. Celui-ci se compose de différents arrêtés fédéraux. C'est le cas chaque année pour le sujet sur l'armée par exemple. Du point de vue de la politique démocratique, c'est même un avantage. On ne propose pas qu'un paquet à accepter ou refuser entièrement.

Il y a d'autres demandes, comme l'initiative pour le développement durable de l'UDC et l'initiative Boussole ...

... Qui torpilleraient les relations avec l'UE.

Tout le monde n'est pas de cet avis. Vos détracteurs craignent un abandon de la souveraineté. Un autre reproche qui vous est adressé est l'abandon de la neutralité. A quel point la Suisse est-elle encore neutre?

La Suisse est neutre. Et elle doit le rester, c'est important. Nous respectons en tous points les obligations légales en matière de neutralité et nous n'avons pas non plus changé de cap.

Vous rapprochez pourtant la Suisse de l'OTAN.

La collaboration avec l'OTAN a déjà commencé sous le conseiller fédéral UDC Adolf Ogi avec le Partenariat pour la paix. L'idée n'est en aucun cas de s'intégrer à l'OTAN ou de conclure un accord qui porterait atteinte à la souveraineté de la Suisse. Tout ce que nous faisons dans ce domaine se fait dans le cadre de la neutralité.

Certes, mais du temps d'Adolf Ogi, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Sous votre responsabilité en tant que ministre de la Défense, la coopération avec l'OTAN s'est intensifiée.

Cela a été approuvé par le Conseil fédéral dans le cadre du rapport sur la politique de sécurité 2021. Nous sommes allés délibérément dans cette direction. C'est nécessaire au vu des crises mondiales et de la guerre en Ukraine.

Alors pourquoi n'avez-vous pas invité les Russes à la conférence sur l'Ukraine au Bürgenstock si nous sommes neutres?

La Russie avait déjà dit au préalable, avant que nous n'envoyions l'invitation, qu'elle ne participerait pas. Cette question n'a donc plus lieu d'être.

On aurait quand même pu – pour les regards inquisiteurs – envoyer une invitation. Cela vous aurait épargné bien des critiques.

Si l'on travaillait pour les regards extérieurs, cela susciterait des critiques, et à juste titre.

Il y a aussi d'autres pays que la Russie: pourquoi n'avez-vous invité que 160 des 193 pays membres de l'ONU? Au final, 92 sont venus.

Le DFAE a procédé à une clarification. Il était important que toutes les régions du monde et un maximum de pays soient représentés au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

Comment la conférence a-t-elle été organisée? Avez-vous pris le Conseil fédéral de court?

Le 15 janvier, le président Volodymyr Zelensky est venu en visite à Berne. J'ai d'abord eu un entretien en tête-à-tête de 40 minutes avec lui, au cours duquel il a exprimé le souhait que la Suisse organise une conférence sur la paix. Pour moi, il était clair que nous voulions soutenir cela. Je lui ai donc répondu que je trouvais que c'était une bonne idée. Nous avons informé oralement la délégation de ce dont nous avions discuté. Mes collègues ont fait leur travail, et c'est ainsi que nous sommes allés au Conseil fédéral.

Que reste-t-il de la conférence du Bürgenstock, à part de belles images et des coûts élevés?

De mon point de vue, la conférence a été un succès. Nous avons réussi à réunir près de 100 chefs d'État et de gouvernement pour un échange en Suisse. Cela ne s'était encore jamais produit à une telle échelle – et encore moins à un moment où l'on n'a pas encore engagé de dialogue sur un éventuel processus de paix.

Effectivement, il n'y a encore aucune trace de paix.

Nous n'avons jamais dit que notre objectif était de signer un traité de paix au Bürgenstock. Cela aurait été naïf. Dès le début, l'objectif était de faire un premier pas dans le processus vers une paix durable et équitable en Ukraine. L'écho des participants a montré que nous avons eu raison d'offrir cette plateforme. Nous avons pu signer une déclaration finale qui exprime très clairement qu'une paix en Ukraine doit se baser sur la Charte de l'ONU et le droit international.

Sur quels points auriez-vous espéré davantage?

Il aurait été bon qu'une grande conférence de suivi ait lieu cette année encore. Cependant, plusieurs petites conférences ont eu lieu. La Suisse est toujours très engagée dans ce domaine et est également en discussion pour aider à organiser une deuxième conférence dans un autre lieu.

Pouvez-vous nous dire où en est cette conférence de suivi?

De nombreuses discussions très intenses sont en cours, mais je ne peux rien dire pour le moment.

Avec Donald Trump à la Maison Blanche, la situation va changer. L'avez-vous félicité personnellement pour son élection?

Nous avons convenu que notre présidente élue, Karin Keller-Sutter, féliciterait Donald Trump par téléphone. De présidente élu à président élu, en quelque sorte.

L'UDC a lancé l'initiative sur la neutralité afin d'inscrire encore plus fortement la neutralité suisse dans la Constitution. Pourquoi êtes-vous contre?

Cela signifierait que nous ne pourrions pratiquement plus faire de coopération dans le domaine militaire. Ce serait un préjudice pour la Suisse, notamment dans le domaine de la sécurité. Nous voulons respecter la neutralité, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. C'est aussi dans l'intérêt du pays, mais cette interprétation serait beaucoup trop restrictive.

Y a-t-il eu des moments où vous avez serré les dents et où vous auriez aimé apporter davantage d'aide à l'Ukraine?

La Suisse a beaucoup aidé l'Ukraine dans le domaine humanitaire. Nous avons fait beaucoup de déminage et avons tenu une conférence à Lausanne en octobre. Le fait que nous n'intervenions pas militairement et que nous n'exportions pas de matériel de guerre est respecté par le président Zelensky.

Volodymyr Zelensky s'est-il résigné à ne pas recevoir de chars de la Suisse?

Tout à fait.

A propos d'armement, votre commande de F-35 a suscité des critiques de la part d'Elon Musk: «Seuls les idiots les construisent encore», a-t-il dit.

Je ne sais pas si Monsieur Musk est un expert en matière de défense. Des F-35 sont achetés dans le monde entier – pas seulement en Suisse. Un jour, il y aura éventuellement des drones qui pourront remplacer les avions de combat, mais c'est de la musique d'avenir.

Mais le DDPS a plutôt de la peine lorsqu'il s'agit des drones – le projet Elbit ne décolle par exemple pas du tout.

Il existe différents types d'engins volants sans pilote. Ce drone a été commandé en 2016 et a connu différentes difficultés. S'il arrive et qu'il fonctionne, ce sera un très bon système. D'autres pays veulent également acheter ce drone.

Avec quelle motivation revenez-vous maintenant à votre poste habituel de cheffe du DDPS?

Il y a encore beaucoup de dossiers importants en suspens dans le département. Beaucoup ont pu être clôturés, mais il y a suffisamment de travail pour de nombreuses années encore.

Cela ne ressemble pas à une démission, comme on l'entend souvent.

Je trouve assez intéressant que cette question soit toujours posée.

Alors nous vous posons une autre question: comment célébrez-vous Noël?

Tout simplement et confortablement en famille et avec des amis.

Qu'est-ce que vous mangez le soir de Noël?

Dans ma famille, la tradition était autrefois un plat froid et une salade. Maintenant, c'est parfois ma nièce qui cuisine, elle apporte d'autres idées, et nous la laissons faire. L'année dernière, nous avons eu un menu à base de viande avec des accompagnements que j'ai appréciés en tant que végétarienne.

Vous avez dit une fois que vous n'alliez plus à l'église à Noël. Pourquoi?

Cette déclaration a été exagérée, ce n'était pas une décision de principe. Nous faisons toujours la fête tous ensemble à la maison, avec les grands-parents et toute la famille. Nous n'avons donc pas vraiment le temps d'aller à la messe de minuit.