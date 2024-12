Une vidange mal gérée au barrage des Toules en Valais a provoqué un désastre écologique. Le Canton et le WWF ont porté plainte contre les responsables pour non-respect de la législation et dommages graves à la Dranse.

L'affaire pourrait avoir des suites pénales. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Valais et le WWF ont porté plainte à la suite d'une vidange mal négociée au barrage des Toules à Bourg-Saint-Pierre. Elle avait entraîné la mort nombreux poissons et occasionné de graves dégâts dans la Dranse. Au dernier jour de cette vidange, en mars dernier, les litres lâchés contenaient plus de sédiments que prévu. Les taux de concentration de sable dans l'eau de la Dranse, prévus par la législation fédérale, avaient ainsi été largement dépassés, provoquant un manque d'oxygène et tuant toute vie au passage.

Cette affaire, révélée en mars, pourrait avoir des suites pénales. Rhône FM annonce mercredi que le Service de l'environnement et le Service vétérinaire du canton du Valais ont porté plainte auprès du Ministère public à la fin septembre.

Le WWF en a fait de même. «Ce genre de mauvaise gestion ne doit plus être possible. Nous avons porté plainte contre les Forces Motrices du Grand-St-Bernard et DransEnergie», respectivement propriétaire et société exploitante du barrage, indique Marie-Thérèse Sangra, secrétaire régionale du WFF, sur les ondes de Rhône FM. «La législation n'a pas été respectée. Des manquements manifestes ont eu lieu avec un impact grave sur l'état de la Dranse», ajoute-t-elle.

Faune benthique détruite

Mme Sangra déplore la mort de nombreux poissons et, «encore plus important», les dégâts causés à la faune benthique, soit les larves et insectes qui vivent dans le fond de la rivière et qui sont à la base de la chaîne alimentaire d'une multitude d'animaux.

Selon elle, il faudra «des dizaines d'années» pour que la Dranse offre à nouveau «un milieu favorable à la faune benthique.» Rhône FM relève encore que Dransenergie et les Forces Motrices du Grand-St-Bernard n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.