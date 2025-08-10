Tout le monde en selle! Cantons et communes peuvent désormais réaménager leurs pistes cyclables en rouge. La Confédération mise sur cette mesure pour renforcer la sécurité des cyclistes et encourager la mobilité douce.

Pour inciter à la mobilité douce, la Confédération mise sur le rouge pour ses pistes cyclables

Pour inciter à la mobilité douce, la Confédération mise sur le rouge pour ses pistes cyclables

1/6 Des voies rapides réservées aux vélos : à Winterthour, la phase de projet pilote est déjà terminée. Photo: MICHAEL GRAF

Lucien Fluri

Les routes suisses seront bientôt de plus en plus colorées! Des pistes cyclables rouges vont leur apparition dans tout le pays. Les cantons, les villes et les communes sont dorénavant autorisés à les réaménager en rouge s'ils le souhaitent. Actuellement, ces dernières ne sont généralement colorées qu'aux carrefours jugés dangereux.

Les pistes cyclables ont le vent en poupe. Elles relient souvent les villes et les agglomérations sur des distances pouvant aller de 5 à 30 kilomètres. La circulation sur des voies séparées permet la sécurité des cyclistes. La couleur rouge n'est pas prescrite, mais elle est dorénavant autorisée.

«Comme de nombreuses autorités s'inspirent du modèle néerlandais pour la réalisation de pistes cyclables, la coloration en rouge est également discutée», écrit l'Office fédéral des routes (OFROU). La teinte de rouge à utiliser a été décidée par l'ordonnance sur la signalisation routière de la Confédération.

740 kilomètres à travers toute la Suisse

31 potentielles liaisons entre des agglomérations ont été examinées par la Confédération. Elles représentent au total une longueur de quelque 740 kilomètres. Pour environ la moitié d'entre elles, la Confédération voit un potentiel important, par exemple dans la région Lucerne-Zoug, Lausanne-Vevey, Winterthour-Frauenfeld ainsi que dans plusieurs agglomérations des cantons de Berne, Zurich, Argovie et Soleure.

Selon les experts, 2 à 4% des automobilistes pourraient ainsi être incités à changer de mode de transport sur les tronçons concernés. Plusieurs directions cantonales des travaux publics sont en train de planifier de nouveaux réseaux cyclables. Les Cantons et les Communes en ont la charge.

Un projet pilote a déjà été mené à Winterthour, dans le canton de Zurich. Le revêtement rouge y a été testé pendant environ trois ans. La ville veut maintenant l'introduire définitivement. «Le revêtement rouge a fait ses preuves lors des projets pilotes», conclut-elle. A Uster, toujours dans le canton de Zurich, les pistes cyclables pourraient également être colorées l'année prochaine.

Des coûts importants

Mais l'asphalte rouge n'est pas gratuit! Pour 23 kilomètres, Winterthour compte sept millions de francs de coûts supplémentaires, soit environ 700'000 francs de plus que ce que coûteraient de simples bandes peintes le long de la route.

La confédération estime que la construction de nouvelles pistes cyclables coûterait de 0,8 à 3 millions de francs par kilomètre dans les régions les moins densément peuplées, comme Berne, Lucerne et Soleure. Dans les zones plus denses, ou lorsque des carrefours entiers doivent être réaménagés, le coût par kilomètre peut dépasser les 10 millions de francs. Si les 740 kilomètres identifiés par le gouvernement étaient aménagés comme prévu, le coût total se situerait entre 3,5 et 7 milliards de francs.

Actuellement, le vélo connaît un franc succès. Beaucoup d'argent est aussi investi dans des projets d'agglomération. Grâce notamment aux vélos électriques, davantage de personnes passent aux deux-roues, et se déplacent ainsi des agglomérations au centre-ville. A Berne, 55 millions de francs seront dépensés ces prochaines années pour de nouvelles places de stationnement pour vélos autour de la gare. A Zurich, un tunnel pour vélos a été récemment ouvert sous la gare centrale. Coût de l'opération? Environ 40 millions de francs.