Certaines e-trottinettes sont conçues pour atteindre des vitesses folles, ce qui les rend dangereuses au quotidien, rappelle la police valaisanne (image d'illustration). Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Jusqu'à 87 km/h en trottinette électrique! La police valaisanne annonce ce vendredi 15 novembre avoir intercepté début novembre un pilote de ces engins débridés au centre de Sion, sur l'avenue de la Gare.

«Les vérifications d’usage ont permis d’établir qu’il s’agissait d’une trottinette d’une puissance de 4300 W au lieu des 500 W maximum autorisés, précise le communiqué des forces de l'ordre. Testé au banc d’essai, le véhicule pouvait atteindre une vitesse de 87 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h.»

Du côté du propriétaire récidiviste, un Suisse de 46 ans, aucun permis de conduire, aucune immatriculation du véhicule ou assurance RC non plus. Il a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu’auprès du Ministère public, explique la police. Son bolide, lui, a été séquestré.

Deux autres délits de chauffard

Toujours dans le canton alpin, la police cantonale vient d'enregistrer deux délits de chauffards conséquents. A Niedergesteln (Châtillon-le-Bas en français) dans le Haut-Valais, c'est un automobiliste suisse de 30 ans, le samedi 2 novembre peu avant 19 heures, a été flashé à 177 km/h sur une route à 80.

Le lendemain, peu après midi, c'est à Collombey que la vitesse limitée à 80 à l'heure n'a pas été respectée. Un Suisse de 25 ans a été interpellé après avoir circulé à une vitesse de 147 km/h sur la rue du Chablais.

Tous deux ont été dénoncés au même titre le trottinettiste. Au programme potentiel? Une forte amende, un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, mais encore une peine privative de liberté allant d'une année à quatre ans.