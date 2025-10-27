DE
Retrouvés avec le butin
Une pharmacie cambriolée à Gampel, trois arrestations

La police valaisanne a arrêté trois suspects pour le cambriolage d'une pharmacie à Gampel. Deux Marocains et un Tunisien, âgés de 18 à 24 ans, ont été appréhendés avec le butin quelques heures après le vol nocturne du 24 au 25 octobre.
La police valaisanne a arrêté les auteurs soupçonnés. (Image d'illustration)
Photo: DR
Les trois personnes, présumées innocentes, sont deux Marocains de 18 et 24 ans et un Tunisien âgé de 18 ans, indique lundi la police valaisanne dans un communiqué. Les trois suspects ont été placés en détention. Le Ministère public a ouvert une instruction.

