Une pharmacie cambriolée à Gampel, trois arrestations

La police valaisanne a arrêté les auteurs soupçonnés. (Image d'illustration)
Photo: DR
ATS Agence télégraphique suisse
La police valaisanne a arrêté les trois auteurs présumés d'un cambriolage d'une pharmacie de Gampel durant la nuit du 24 au 25 octobre. Ces individus ont été retrouvés en possession du butin, quelques heures après le vol.
Les trois personnes, présumées innocentes, sont deux Marocains de 18 et 24 ans et un Tunisien âgé de 18 ans, indique lundi la police valaisanne dans un communiqué. Les trois suspects ont été placés en détention. Le Ministère public a ouvert une instruction.
