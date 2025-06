Un hélicoptère s'est écrasé samedi près du glacier d'Oberaletsch, dans le canton du Valais. Une intervention est en cours. Un citoyen suisse a été tué et une autre personne a été blessée.

Accident sur le glacier d'Oberaletsch (VS)

1/2 Un hélicoptère s'est écrasé sur le glacier de l'Oberaletsch. Photo: Lecteur reporter

Marian Nadler

Un hélicoptère s'est écrasé dans la région du glacier d'Oberaletsch samedi après-midi. La Police cantonale valaisanne a confirmé l'accident suite à une demande du Blick. Trois personnes se trouvaient à bord. Un Suisse de 51 ans a été tué, une autre personne a été légèrement blessée et a été transportée à l'hôpital. La troisième personne est indemne. Air-Glacier précice que le pilote et son assistant de vol ont survécu, contrairement au passager de l'appareil.

L'hélicoptère impliqué dans l'accident était un AS350 B3 Écureuil. Il effectuait des travaux agricoles au Fusshörner, dans la région du glacier d'Oberaletsch, près de Naters, selon un communiqué de presse de la Police cantonale valaisanne.

Quatre hélicoptères de sauvetage sur place

La cause de l'impact de l'hélicoptère est actuellement inconnue. Après l'impact, l'appareil a pivoté et s'est finalement immobilisé sur le flanc. Le Service d'enquête suisse sur les accidents (SUST) a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'accident.

Après le signalement de l'accident, les secours de la police cantonale de Naters et des pompiers se sont rendus sur place. Le Service cantonal de sauvetage du Valais est également intervenu avec quatre hélicoptères et un secouriste spécialisé.

«Il y avait un énorme nuage de fumée»

Le lecteur a contacté le Blick. Au moment du crash, il était en randonnée avec sa femme sur le mont Sparrhorn, situé en face. Ils ont vu l'hélicoptère arriver. Badertscher a sorti son téléphone portable pour immortaliser le vol: «Je pensais que l'hélicoptère allait se poser, mais il y a eu un fracas deux secondes avant que je puisse filmer».

«Il y avait un énorme nuage de fumée, l'hélicoptère était sur le dos», décrit le lecteur-reporter. Il a agi rapidement lorsque l'hélicoptère s'est écrasé à environ 12h12: "Ma première pensée a été d'appeler les secours. J'ai immédiatement passé le téléphone portable à ma femme pour qu'elle compose le numéro d'urgence. Au téléphone, la police m'a dit qu'ils étaient déjà au courant de l'incident».

Au bout de 20 minutes, un hélicoptère serait venu à la rescousse

Il a laissé à sa femme le soin de filmer. «Continue à filmer, lui ai-je dit. La police aura peut-être besoin des images». Sur le Sparrhorn, ils étaient quasiment seuls au moment du crash. Ce n'est que peu à peu que d'autres personnes sont arrivées. «Certaines avaient des jumelles. Cela nous a permis d'examiner la situation d'un peu plus près», raconte Badertscher. Il a fallu environ 20 minutes pour qu'un premier hélicoptère arrive en provenance de Berne ou d'Interlaken.

0:58 Crash en Valais: Un lecteur-reporter a filmé l'opération de sauvetage

«Depuis deux heures, de plus en plus d'hélicoptères se dirigent vers le lieu du crash», a déclaré le lecteur-reporter à Blick vers 14 heures. «J'espère qu'il n'y a pas de morts ou de blessés graves. On avait au moins l'impression que l'hélicoptère n'avait perdu le contrôle qu'à environ deux mètres du sol».