Un chemin de randonnée très apprécié à Brigue-Glis (VS) présente un réel danger à cause des chutes de pierres. Un riverain, Georg Manz, met en garde contre son utilisation, alors que la commune déclare le chemin sûr malgré plusieurs éboulements massifs.

1/7 Il y a peu, d'énormes blocs de rochers sont tombés sur un sentier de randonnée très apprécié à Brigue-Glis. Photo: DR

Martin Meul

«Silence», nous demande Georg Manz au moment de notre reportage. «Il faut pouvoir entendre si quelque chose tombe.» On sent que le Valaisan n’est pas à l’aise. Et pour cause: ici, le danger de mort n'est pas négligeable.

Georg Manz se tient sur un sentier de randonnée qui longe la Saltina, la rivière traversant Brigue-Glis. Ce chemin mène à la zone de loisirs du Grindji. Sa maison se trouve justement à l’entrée du sentier. «Durant les beaux jours, des centaines de personnes passent ici chaque week-end», explique-t-il. Promeneurs de chiens, familles ou retraités empruntent tous ce passage pour profiter du calme à la sortie de la ville.

Des blocs de roche menaçants

Ce que la plupart ignorent, c’est que la pente au-dessus du sentier est instable. Le 27 septembre, plusieurs blocs massifs se sont détachés et ont dévalé la montagne, raconte Georg Manz. «Il y a eu une énorme détonation. J’ai tout de suite su que quelque chose venait encore de tomber.» Sur la photo qu’il montre, on comprend que si quelqu’un s’était trouvé là, il n’aurait eu aucune chance.

Alertées, les autorités ont immédiatement fermé le chemin. Mais quelques jours plus tard, il était déjà rouvert, au grand désarroi de Georg Manz. «Des pierres tombent ici presque tous les jours.» Lors d’une visite samedi, de nouveaux blocs gisaient à même le sentier. «Ils auraient pu tuer quelqu’un, sans problème.»

Une situation incompréhensible

Pour montrer l’instabilité du terrain, Georg Manz saisit une plaque de schiste et la secoue: elle bouge sans effort. «C’est un piège mortel. Pourquoi ne fait-on rien?» s’indigne-t-il. Les deux panneaux d’avertissement installés n’ont, selon lui, aucune utilité. «Les gens ne se rendent pas compte du danger.»

La force des chutes de pierres est d’ailleurs visible sur la barrière en acier tordue par les impacts. «Imaginez ce que cela ferait à un crâne», souffle-t-il. Il ne comprend pas pourquoi la commune ne ferme pas la voie, d’autant qu’un autre accès à la zone de loisirs existe déjà.

Riverain mais impuissant

Pour Georg Manz, la situation est pesante. «Je ne veux pas qu’une personne meure sur ce chemin sans que j’aie pu l’empêcher», confie-t-il. Le sentier traverse sa propriété, mais il s’agit d’un itinéraire de randonnée officiel. Il ne peut donc pas le fermer lui-même, seule la commune en a l'autorisation.

Pendant l’entretien, nous avons dû nous mettre à l’abri. Peu après, des promeneurs traversent le sentier sans crainte. Ont-ils remarqué les rochers? «Non, pas vraiment. Le chemin est ouvert», répondent-ils simplement.

La commune mise sur le nettoyage

De son côté, la municipalité de Brigue-Glis ne semble pas particulièrement alarmée. Le porte-parole, Bruno Kalbermatten, confirme qu’une chute de pierres a bien eu lieu le 27 septembre et que le tronçon avait été fermé par précaution. Une géologue s’est rendue sur place le lundi suivant. «Elle a recommandé un nettoyage du terrain afin d’enlever les blocs instables. Les travaux ont été effectués, ce qui a permis de rouvrir le sentier», précise Bruno Kalbermatten.

Un panneau d’avertissement demeure à l’entrée pour signaler le risque de chutes de pierres. La commune envisage également d’installer des filets de protection afin d’assurer une sécurité à long terme.

Mais Georg Manz n’est pas rassuré pour autant et crie à la négligence. A ses yeux, la zone reste dangereuse. «Tant que la sécurité n’est pas garantie, fermer le chemin est la seule solution pour éviter un drame, insiste-t-il. C’est une bombe à retardement!»