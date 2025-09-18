Un randonneur décède au Gross Muttenhorn, dans le Haut-Valais.
Photo: Police cantonale valaisanne
ATS Agence télégraphique suisse
Un randonneur a fait une chute mortelle mercredi au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. La victime, un Suisse de 68 ans, était accompagnée d'un autre randonneur au moment de l'accident.
Parvenu à une altitude d'environ 2900 mètres, l'un d'eux a fait une chute pour des raisons encore inconnues, a indiqué jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Les secours, dépêchés sur place en hélicoptère, n'ont pu que constater le décès de l'homme.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?