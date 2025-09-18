DE
FR

Raisons inconnues
Un randonneur décède au Gross Muttenhorn dans le Haut-Valais

Un randonneur suisse de 68 ans a trouvé la mort mercredi lors d'une chute au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. L'accident s'est produit à environ 2900 mètres d'altitude, pour des raisons encore inconnues.
Publié: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
Un randonneur décède au Gross Muttenhorn, dans le Haut-Valais.
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a fait une chute mortelle mercredi au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. La victime, un Suisse de 68 ans, était accompagnée d'un autre randonneur au moment de l'accident.

Parvenu à une altitude d'environ 2900 mètres, l'un d'eux a fait une chute pour des raisons encore inconnues, a indiqué jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Les secours, dépêchés sur place en hélicoptère, n'ont pu que constater le décès de l'homme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus