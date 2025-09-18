Publié: il y a 35 minutes

Un randonneur suisse de 68 ans a trouvé la mort mercredi lors d'une chute au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. L'accident s'est produit à environ 2900 mètres d'altitude, pour des raisons encore inconnues.

Un randonneur décède au Gross Muttenhorn dans le Haut-Valais

Un randonneur décède au Gross Muttenhorn, dans le Haut-Valais. Photo: Police cantonale valaisanne

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur a fait une chute mortelle mercredi au Gross Muttenhorn, près d'Oberwald dans le Haut-Valais. La victime, un Suisse de 68 ans, était accompagnée d'un autre randonneur au moment de l'accident.

Parvenu à une altitude d'environ 2900 mètres, l'un d'eux a fait une chute pour des raisons encore inconnues, a indiqué jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Les secours, dépêchés sur place en hélicoptère, n'ont pu que constater le décès de l'homme.