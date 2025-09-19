DE
Chute mortelle
Un alpiniste se tue au Zinalrothorn

Un Suisse de 46 ans a trouvé la mort au Zinalrothorn dans les Alpes valaisannes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.
Arrivé à proximité de l'Epaule du Rothorn, l'alpiniste a dévalé la paroi rocheuse jusque sur le glacier du Mountet.
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 46 ans a fait une chute mortelle au Zinalrothorn dans la nuit de mercredi à jeudi. Les secours, alertés par un groupe d'alpinistes, n'ont pu que constater le décès de la victime en arrivant sur place.

Vers 1h30, un alpiniste a quitté Zermatt, dans le but d'effectuer l’ascension du Zinalrothorn, culminant à 4'221 mètres. En arrivant à proximité de l'Epaule du Rothorn, l'alpiniste a dévalé la paroi rocheuse jusque sur le glacier du Mountet, indique vendredi le Ministère public du canton du valais dans un communiqué.

Un groupe d'alpinistes a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d'Air-Zermatt engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de la victime.

L'enquête doit encore déterminer les raisons de la chute. Le Ministère public a ouvert une instruction.

