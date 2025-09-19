Un Suisse de 46 ans a fait une chute mortelle au Zinalrothorn dans la nuit de mercredi à jeudi. Les secours, alertés par un groupe d'alpinistes, n'ont pu que constater le décès de la victime en arrivant sur place.
Vers 1h30, un alpiniste a quitté Zermatt, dans le but d'effectuer l’ascension du Zinalrothorn, culminant à 4'221 mètres. En arrivant à proximité de l'Epaule du Rothorn, l'alpiniste a dévalé la paroi rocheuse jusque sur le glacier du Mountet, indique vendredi le Ministère public du canton du valais dans un communiqué.
Un groupe d'alpinistes a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d'Air-Zermatt engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de la victime.
L'enquête doit encore déterminer les raisons de la chute. Le Ministère public a ouvert une instruction.