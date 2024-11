1/12 Franz Julen est président du conseil d'administration des Zermatt Bergbahnen depuis plus de six ans. Photo: keystone-sda.ch

Ulrich Rotzinger et Martin Schmidt

Le nom Julen est omniprésent à Zermatt. Pas moins de 91 entrées figurent dans l'annuaire téléphonique local. Un de ses habitants les plus célèbres porte d'ailleurs ce patronyme: Franz Julen, président des Zermatt Bergbahnen et de l'équipe du comité d'organisation de la Coupe du monde de ski, ancien directeur mondial d'Intersport et président de Valora (K-Kiosk), où il est encore conseiller aujourd'hui. L'homme de 66 ans est par ailleurs membre du conseil d'administration d'Aldi International et de VFS Global, dont le siège est à Dubaï. Que ce soit en montagne ou dans la vallée, difficile de passer à côté de Franz Julen.

Franz Julen, pourquoi vous imposez-vous encore tout cela à 66 ans?

Je considère comme un privilège le fait de pouvoir encore travailler pour de nombreuses entreprises différentes. Je me sens en forme et j'aime toujours travailler. Ce qui me stimule, c'est que j'ai encore la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour.

Vous menez des confrontations en public. Pourquoi ne les évitez-vous pas?

Je suis un combattant naturel, mon ambition est saine, je suis cohérent et honnête. Avec moi, chacun sait à quoi s'en tenir. J'essaie de faire bouger les choses. Parfois, la confrontation est nécessaire pour trouver de bonnes solutions.

Lorsque la FIS a rayé Zermatt du calendrier de la Coupe du monde, les Zermatt Bergbahnen ont réagi durement et ont banni les skieurs professionnels de la montagne. La FIS a ensuite fait marche arrière. Une satisfaction?

Grâce à la météo exceptionnelle de ces dernières semaines, nous pouvons maintenant montrer à tous les détracteurs que les courses sur la Gran Becca sont réalisables. Cela me donne une certaine satisfaction.

En tant que président du comité d'organisation des courses de la Coupe du monde à Zermatt, Franz Julen a dû essuyer deux revers au cours des deux dernières années en raison des conditions météorologiques. Photo: keystone-sda.ch

Quelles sont les chances d'organiser des courses de Coupe du monde dans les années à venir?

Nous avons un contrat de cinq ans avec les fédérations, il reste encore trois ans, je suis très serein à ce sujet. C'est à la FIS et à Swiss-Ski de venir maintenant avec des propositions concrètes. Je suis convaincu que si Zermatt veut continuer à organiser des courses de Coupe du monde, elle les obtiendra tôt ou tard. La garantie d'enneigement, l'altitude et l'image de Zermatt jouent en notre faveur.

Êtes-vous également aussi serein en ce qui concerne l'enquête de la justice italienne à votre encontre?

Il s'agit d'une courte piste d'accès au circuit du côté italien. Ce sont les remontées mécaniques de Cervinia qui l'ont construite. Nous avons toute confiance dans le fait que tout s'est déroulé dans le respect de la loi. C'est tout ce que je peux dire.

Le village de montagne sans voitures qu’est Zermatt est considéré comme l’«Olympe des stations de sports d’hiver». Cela ne tient sûrement pas qu’au Cervin, si?

On entend souvent dire dans le Haut-Valais et en général que si Zermatt a autant de succès, c'est grâce au Cervin. Mais il y a beaucoup plus derrière. Nous avons toujours eu de nombreux pionniers à Zermatt. Ils ont construit le chemin de fer du Gornergrat en 1898 ou, dans les années 1970, le téléphérique du Petit Cervin, qui ne serait plus guère réalisable aujourd'hui. Sans ces remontées mécaniques, Zermatt serait une destination complètement différente.

« La question des logements abordables à Zermatt, comme dans les villes attractives et les autres destinations touristiques, est un défi »

Vous devez donc votre succès à ces pionniers?

Ce qui est également décisif pour notre succès, c'est que Zermatt appartient aujourd'hui encore en grande partie aux Zermattois. Les remontées mécaniques, les hôtels, les restaurants, les magasins de sport et la majorité des commerces sont entre les mains des habitants. Alors que dans d'autres destinations, les hôtels ont été vendus, transformés en «lits froids», nous avons toujours beaucoup de «lits chauds». C'est pour cela que nous sommes enviés. Bien avant la loi sur les résidences secondaires, Zermatt avait déjà introduit un règlement strict en matière de logement et de construction. De plus, malgré notre succès, nous avons gardé les pieds sur terre. Il faut prendre soin de l'héritage de nos ancêtres et continuer à le développer avec clairvoyance et une certaine humilité.

On ne peut pas en dire autant des loyers et des prix des logements. Ils ont fortement décollé et sont devenus difficilement abordables pour le personnel touristique!

La question des logements abordables à Zermatt, comme dans les villes attractives et les autres destinations touristiques, est un défi. Pour que les entreprises continuent à prospérer, il faut des conditions de travail attrayantes pour les employés, et cela passe par un logement abordable pour les collaborateurs et les habitants. Je suis convaincu que les locaux trouveront des solutions à ce problème.

La commune oblige désormais les investisseurs de nouveaux projets d'hôtels ou d'appartements de vacances à mettre des logements à disposition. Les entreprises en font-elles assez?

Je suis un défenseur de la protection de la propriété et du libre marché. Mais certaines régulations sont peut-être nécessaires. Il existe déjà des idées et des projets qui devraient atténuer le problème.

Le succès touristique s'accompagne d'effets secondaires négatifs. Ainsi, la recherche d'un logement pour le personnel est incroyablement difficile. Photo: Keystone

Les Zermatt Bergbahnen comptent 320 employés, que faites-vous pour remédier au manque de logements?

Nous avons déménagé dans un nouveau bâtiment administratif et avons transformé l'ancien en appartements et en studios pour les collaborateurs. Nous aurions bien sûr pu en faire des offres Airbnb ou les louer à la semaine. Le rendement aurait été bien plus élevé. C'est pourquoi nous prévoyons de construire une deuxième maison du personnel, ce qui nous permettra de couvrir nos besoins pour les cinq à dix prochaines années.

La destination présente régulièrement des records de fréquentation. La croissance peut-elle se poursuivre ainsi?

Zermatt est un produit haut de gamme, nous devons croître qualitativement et non quantitativement. Nous avons encore du potentiel dans les périodes creuses où le taux d'occupation est faible. C'est pourquoi nous poursuivons une stratégie de 365 jours.

Cette stratégie à l'année se heurte aussi à la critique de la commune...

Je respecte chaque entrepreneur qui dit vouloir être tranquille pendant les heures creuses et partir en vacances. Mais ces personnes ne doivent pas se plaindre ensuite de ne pas avoir de collaborateurs et collaboratrices de haut niveau. Avec une stratégie à l'année, on peut proposer des contrats annuels et attirer ainsi de meilleurs employés.

Zermatt est régulièrement citée dans le cadre de l'overtourism. A juste titre?

La définition de l'overtourism est qu'un lieu est tellement fréquenté qu'il en résulte des conséquences négatives pour la nature, les hôtes et la population. Notre produit haut de gamme ne supporte pas le tourisme de masse. Nous disposons de l'infrastructure nécessaire. Les remontées mécaniques ont une capacité de transport de 57'000 hôtes par heure. Aux heures de pointe, environ 18'000 hôtes se trouvent dans la région. Et la Bahnhofstrasse est certes très fréquentée en été pendant la journée, mais à quelques minutes de là, on trouve déjà des ruelles et des chemins de randonnée où l'on est pratiquement seul. Nous n'avons pas d'overtourisme à Zermatt, mais nous prenons le sujet au sérieux.

Peut-on seulement réserver spontanément une table au restaurant le soir à Zermatt en haute saison sans s'appeler Franz Julen?

Nous avons 113 hôtels et 166 restaurants. On trouvera certainement de la place.

L'année dernière, vous avez eu le plaisir d'inaugurer le Matterhorn Alpine Crossing avec un nouveau téléphérique record. Un investissement total de 140 millions de francs, que les médias ont déjà qualifié de flop. Est-ce que cela porte ses fruits?

Oui. Le produit n'est sur le marché que depuis un an et demi, et nous n'avons pas encore vraiment fait de publicité sur les marchés lointains. Malgré cela, nous dépassons déjà les objectifs de notre business plan, dans lequel nous comptions sur un nombre de visiteurs de l'ordre de celui du Titlis ou du Jungfraujoch.

En tant que président du conseil d'administration, Julen a eu le plaisir d'inaugurer le Matterhorn Alpine Crossing l'été dernier. Photo: keystone-sda.ch

Ces derniers transportent tous deux plus d'un million de visiteurs par an.

Nous transportons les skieurs de Zermatt et du côté italien vers le Petit Cervin. Avec les excursionnistes, nous atteindrons bientôt cette fréquentation.

Des voix critiques issues de l'industrie affirment que l'on a investi 140 millions de francs pour que les clients puissent faire un petit détour par Zermatt lors d'un voyage d'une semaine en Europe. L'hôtellerie n'a rien à y gagner...

Aujourd'hui, ce ne sont toutefois plus les grands groupes qui viennent chez nous depuis les marchés lointains, mais les petits. Si nous proposons un produit haut de gamme pour l'ensemble de la destination, ils resteront plus d'une nuit à Zermatt. Nous continuons à développer l'Alpine Crossing et prévoyons un nouveau restaurant de montagne et une nouvelle infrastructure au sommet. Ce projet générationnel, dont nous avons rêvé pendant 80 ans, apportera encore beaucoup de joie à la destination. D'ailleurs, nous avons déjà amorti 46% de tous les investissements. N'oubliez pas que de telles remontées mécaniques ont une durée de vie allant jusqu'à 50 ans. Autre chose: les projets novateurs font toujours l'objet de critiques à leurs débuts. Nous les prenons au sérieux, mais nous faisons aussi preuve de persévérance, de fermeté et de clairvoyance.

« Regardez les domaines skiables de Vail Resorts! Ils ont pour la plupart des remontées mécaniques obsolètes »

Le succès de Zermatt suscite des convoitises. Le géant américain Vail Resorts n'a-t-il pas encore frappé à la porte?

Je n'ai pas connaissance d'un intérêt concret et ils doivent savoir que ce serait inutile. Les modèles commerciaux sont complètement différents. Vail Resorts propose tout d'un seul tenant, du ski aux hôtels et restaurants en passant par les magasins de sport. Je suis convaincu que notre modèle de Zermatt est plus performant et plus durable. Les hôtels et toutes les entreprises sont autonomes et se battent chaque jour pour leur succès. Cela garantit l'innovation. Le concept de Vail ne fonctionnerait jamais à Zermatt.

Et pourquoi pas?

Regardez les domaines skiables de Vail Resorts! Ils ont pour la plupart des remontées mécaniques obsolètes qui sont en service jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Nous accordons beaucoup plus d'importance à la qualité, au service et au confort. Vous avez repris les remontées mécaniques de Crans-Montana et voulez investir 30 millions de francs en cinq ans. Cela représente à peine 6 millions par an, alors que les besoins en investissements sont largement supérieurs. Les Zermatt Bergbahnen ont investi 750 millions au cours des 22 dernières années. Cela représente 30 à 40 millions par an.

Mais vous ne voulez pas non plus vous passer complètement des Américains. Comment se passe la coopération en matière de billets avec Alterra, le concurrent de Vail?

Nous avons toujours eu beaucoup de clients américains. Avec la coopération, leur nombre a encore augmenté. Après les Suisses, ils sont notre groupe d'hôtes le plus important. Tous les participants profitent énormément de cette coopération. Alterra peut intégrer Zermatt dans l'Ikon-Pass, les détenteurs de billets peuvent skier gratuitement jusqu'à sept jours chez nous. Les remontées mécaniques obtiennent un bon prix de la part d'Alterra. L'ensemble du secteur profite de ces hôtes solvables. Nous avons récemment prolongé le contrat à long terme. Nous avons la connexion internationale, sans avoir perdu notre indépendance comme Andermatt ou Crans-Montana.

« Les petits domaines sont essentiels à la survie de la branche »

En Amérique, les forfaits journaliers coûtent plus de 200 dollars. Reto Gurtner, chef de la Weisse Arena à Laax, estime qu'en Suisse, on paiera également 200 à 300 francs dans dix ans. Vous accepteriez cela?

Il est garanti que le forfait journalier à Zermatt ne coûtera pas 200 à 300 francs dans dix ans. Avec une part de 50%, les fidèles clients suisses sont notre principal public. Ils n'accepteraient jamais de tels prix. Aujourd'hui, notre produit le plus important sont les forfaits de plusieurs jours pour quatre à sept jours. Selon le moment de la saison, ces clients paient entre 60 et 80 francs par jour pour Zermatt.

Nous ne voulons pas devenir une station de ski réservée aux riches. Chez nous, les enfants jusqu'à neuf ans skient gratuitement. Nous n'exagérerons pas avec les prix. Notre produit haut de gamme a certainement un prix, mais en contrepartie, nous offrons aux clients des choses intéressantes. Ceux-ci sont également de cet avis, sinon nous n'enregistrerions pas 2,7 millions nuitées par an.

Craignez-vous que le nombre de skieurs diminue à l'avenir en raison du changement climatique?

Je m'attends, surtout en Europe, à un marché en baisse et à une concurrence d'éviction croissante. Mais à Zermatt, nous continuerons à l'avenir à miser pleinement sur les sports d'hiver et à investir. Notre domaine skiable est situé en altitude et l'enneigement est garanti. Notre objectif est clair: nous voulons continuer à croître en hiver et gagner des parts de marché à l'international également.

Pour les domaines skiables situés à moins de 1500 mètres d'altitude, vos prévisions devraient être moins réjouissantes?

Les défis pour ces domaines skiables sont importants. J'espère que le plus grand nombre possible de petits domaines continueront à exister. Ils sont essentiels à la survie de la branche. C'est ici que beaucoup apprennent à skier avant d'aller à Zermatt ou dans d'autres destinations de haute montagne. Nous considérons que nous avons une responsabilité à cet égard et aidons les petites remontées mécaniques avec nos connaissances techniques, notre personnel spécialisé, dans l'entretien ou remettons gratuitement les machines et les installations que nous remplaçons. Pour de nombreuses remontées mécaniques, l'activité estivale offre en outre d'énormes opportunités pour l'avenir.

Pour Zermatt aussi?

Absolument. Dans les villes, il fait de plus en plus chaud en été, et la chaleur attire les gens vers les montagnes, plus fraîches. Nous avons connu un été record en 2023 et avons transporté 20% de clients de plus que lors de la meilleure année jusqu'alors. Cet été, nous avons presque réussi à maintenir ces chiffres malgré les inondations et les périodes de mauvais temps. Nous voulons développer l'été et investir dans les activités estivales, avec l'Alpine Crossing, dans le VTT, les randonnées, la gastronomie et d'autres offres d'aventure.