Nestlé Suisse nomme un nouveau directeur général

Nestlé Suisse a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Cédric Boehm. (Image d'illustration) Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Entré au sein du groupe veveysan en 2005, Cédric Boehm est directeur de Nestlé Autriche depuis février 2022, indique un communiqué. Il a notamment été responsable des opérations pour la Serbie et le Monténégro, directeur des opérations pour la Suisse et l'Autriche et a dirigé la planification stratégique en zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Il succèdera à Eugenio Simioni qui prend sa retraite anticipée après 36 ans de service au sein de l'entreprise. «Il se consacrera à des activités de conseil et des mandats d'administrateur indépendant», est-il précisé. Patron de Nestlé Suisse à deux reprises sur plus de dix ans, M. Simioni était auparavant à la direction de l'audit interne du groupe ainsi qu'à la communication et les affaires publiques de Nestlé au niveau mondial.

Dernièrement, le président du conseil d'administration Paul Bulcke a fait savoir qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l'assemblée générale du 16 avril 2026 après 50 ans de service. Son actuel vice-président Pablo Isla, ancien patron d'Inditex, a été proposé pour lui succéder.

Une direction remaniée

Dès le 1er janvier, la direction a été remaniée. La Zone Amérique latine (Latam) et la Zone Amérique du Nord (NA) ont fusionné pour former la Zone Amériques (AMS), dirigée par Steve Presley. La Zone Grande Chine (GC) fait désormais partie de la Zone Asie, Océanie et Afrique (AOA), sous la direction de Remy Ejel.

Anna Lenz, auparavant responsable de Nestlé Portugal, dirige les ressources humaines. David Rennie est devenu responsable des unités d'affaires stratégiques (SBUs), du marketing et des ventes, intégrant les marques de café de Nestlé, sauf Nespresso. Dans le même temps, Philipp Navratil, à la tête de l'unité dévolue aux célèbres capsules de café, a rejoint la direction générale, et Nestlé Health Science est restée sous la direction d'Anna Mohl.

En octobre dernier, le directeur général du groupe Laurent Freixe parlait d'une «structure de direction plus légère et une collaboration étroite entre ses membres basés au siège qui faciliteront et accéléreront la prise de décision».

Le groupe Nestlé, dont le siège est dans le canton de Vaud et possède neuf sites de production en Suisse, a enregistré des ventes de 91,4 milliards de francs en 2024. Il compte dans ses rangs quelque 8500 salariés.