Changer de caisse maladie pourrait vous rapporter plus de 3800 francs

Un adulte a économisé en moyenne 1352 francs en trois ans, contre 1093 francs pour les 19-25 ans. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Réfléchir à la façon d'optimiser sa couverture maladie peut être particulièrement ennuyeux et chronophage. Mais le jeu semble en valoir la chandelle. D'après un rapport d'AXA publié ce mardi 11 mars, les personnes ayant pris le temps de le faire à l’automne 2022, 2023 et 2024 possèdent aujourd’hui bien plus d’argent que si elles n’avaient rien fait.

Par exemple, un adulte célibataire a économisé en moyenne 1352 francs sur cette période, contre 1093 francs pour les 19-25 ans et 3844 francs pour une famille de quatre personnes comptant deux enfants mineurs.

Quelle est la technique?

Même après avoir changé régulièrement d’assurance de base trois ans de suite, il est encore possible d’économiser environ 40% par rapport au premier changement. Vous êtes largué? On vous explique: si une personne a économisé 500 francs la première année en changeant d’assurance de base, elle peut encore réduire le montant de la prime d’environ 300 francs l’année suivante. Si elle change de nouveau la troisième année, elle peut encore économiser près de 200 francs supplémentaires.

«Nos chiffres montrent qu’une comparaison systématique des primes et un changement de caisse maladie peuvent délester le budget d’un ménage même après plusieurs années», explique Niklas Elser, responsable prévoyance individuelle et prévoyance santé chez AXA.

C'est la Suisse romande qui gagne

Cette année, c'est la Suisse romande qui arrive en tête du classement des économies réalisées grâce au changement d’assurance de base. Avec une économie moyenne de 594 francs par personne et par an, la Suisse romande devance de 54 francs le Tessin, où le gain atteint 540 francs en moyenne. Mieux: la Romandie dépasse même de 166 francs la Suisse alémanique, qui affiche une économie moyenne de 428 francs.

En comparaison cantonale, ce sont aussi les latins qui dominent. Une personne changeant d’assurance maladie à Genève économisera en moyenne 662 francs de primes en 2025, contre 594 francs au Tessin et 553 francs dans le canton de Vaud. Dans l’ensemble du pays, le changement d’assurance de base obligatoire a permis d’économiser au total près de 25 millions de francs sur les dépenses de primes.