C'est encore mieux que prévu: la Banque nationale suisse (BNS) enregistre un bénéfice définitif de 80,7 milliards de francs pour l'année 2024, comme elle l'a annoncé lundi. Au début de l'année, il était encore question de 80 milliards de francs. Une bonne nouvelle pour la Confédération et les cantons, car ceux-ci profiteront à nouveau de ses redistributions, chose à laquelle ils avaient dû renoncer ces deux dernières années.

Sur le total de son bénéfice, la BNS affecte 11,6 milliards de francs aux provisions pour réserves monétaires. Sur ce montant, la Banque nationale verse un dividende de 15 francs par action à ses actionnaires et distribue trois milliards de francs à la Confédération et aux cantons.

Zurich empoche la mise

La Banque nationale et l'Administration fédérale des finances (AFF) fixent à chaque fois dans une convention de distribution des bénéfices, valable pour plusieurs années, le montant que la BNS verse à la Confédération et aux cantons. La convention actuellement en vigueur date de janvier 2021. Deux tiers reviennent aux cantons et un tiers est conservé par la Confédération.

L'accord définit également le montant que chaque canton reçoit. La clé de répartition se base sur la taille de la population. En conséquence, le canton de Vaud, et ses 846'300 habitants, reçoit plus de 188 millions de francs, alors que celui du Jura n'en reçoit que 16,7. Mais le grand gagnant reste le canton de Zurich. Avec ses 1,6 million d'habitants, le canton alémanique reçoit ainsi plus de 358 millions de francs.

38 milliards de francs depuis 2000

Les distributions de cette année marquent aussi un retour à la normale. Ces dernières années, la BNS a été la plupart du temps une source de revenus fiable pour la Confédération et les cantons. Mais en 2014 par exemple, les versements sont tombés à l'eau parce que la BNS avait enregistré une perte l'année précédente en raison de la chute du prix de l'or. Ces deux dernières années également, la Confédération et les cantons ont dû renoncer à des distributions, après une perte de plusieurs milliards en 2022.

Mais la plupart du temps, la Banque nationale fait des bénéfices, et peut donc redistribuer de l'argent. Depuis l'an 2000, les cantons ont reçu au total 38 milliards de francs de fonds de la BNS. Pour l'année prochaine, tout porte à croire qu'il y aura à nouveau une redistribution: la réserve, qui a un effet positif sur le bénéfice au bilan, s'élève désormais à 12,9 milliards de francs, grâce au bénéfice de 2024.