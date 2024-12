Lors de sa première grossesse, en 2023, Céline Amaudruz s'était confiée à Blick. Sa seconde grossesse, compliquée, empêche la conseillère nationale UDC de se présenter à la session parlementaire d'hiver, en cours depuis lundi 2 décembre. Photo: GABRIEL MONNET

La conseillère nationale Céline Amaudruz vit une grossesse critique qui explique son absence à la session parlementaire d'hiver. L'élue, vice-présidente de l'Union démocratique du centre (UDC), a rendu l'information publique ce jeudi 5 décembre dans «La Tribune de Genève».

«Je suis à près de cinq mois de grossesse», annonce la Genevoise de 45 ans du côté du groupe de presse Tamedia. Elle explique être «sous une étroite observation médicale» après avoir «dû être hospitalisée d'urgence» le vendredi avant le début de la session.

Seconde grossesse «incertaine»

La politicienne a décidé de révéler cette seconde grossesse – qu'elle juge «incertaine» et «pas sans risque» pour sa santé – en partie pour couper court aux interrogations qui commençaient à circuler sous la Coupole fédérale. Absente de son siège au Parlement, Céline Amaudruz n'a pas pu voter.

Lorsqu'elle attendait son premier enfant, en 2023, Céline Amaudruz s'était confiée à Blick: «Devenir maman est le rêve de ma vie, mon plus grand bonheur, et personne ne pourra me l’enlever.» Elle avait également été défendue par une élue socialiste, après qu'une journaliste lui a demandé comment elle allait faire pour concilier vie politique et maternité. Ce à quoi elle avait répondu qu'«être enceinte n'est pas une maladie».