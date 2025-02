1/5 Lundi, un adolescent a traversé Winterthour à toute vitesse. Photo: Screenshot TikTok

Lundi, la police de Winterthour a arrêté un jeune homme de 15 ans qui roulait à toute vitesse au guidon de sa moto. Dans un premier temps, l'adolescent a fui le contrôle lors de sa course folle, comme l'indique la police dans un communiqué.

Le jeune homme a attiré l'attention de la patrouille de la police municipale de Winterthour peu après 15h30 à la gare. Pour échapper au contrôle, il a roulé dans différentes rues du centre-ville, mais aussi sur des pistes cyclables et dans la zone piétonne.

Une action dangereuse immortalisée en vidéo

L'adolescent a enregistré sa fuite devant la police en vidéo. L'enregistrement montre clairement à quel point cette action était dangereuse. Une patrouille de la police cantonale zurichoise a finalement pu arrêter le conducteur dans le parc de la ville. Le permis d'élève conducteur a été retiré au jeune et la petite moto a été saisie.

En filmant lui-même sa course folle et en la mettant sur Tiktok, il avait probablement un «but personnel», explique Michael Wirz, porte-parole de la police municipale de Winterthour, lorsqu'on lui demande s'ils ont eu connaissance de la vidéo. Il explique qu'il y a toujours de telles tendances sur Tiktok ou sur d'autres réseaux sociaux, que quelqu'un pense devoir imiter. «Mais comme on le voit, cela ne vaut pas la peine de se mettre autant en danger et de mettre les autres en danger», ajoute Michael Wirz.

Fuir la police avec une moto trafiquée

Le chauffard aurait ensuite contacté le gérant de la page Instagram «szeneishwintiblog». Dans une vidéo, ce dernier explique que l'adolescent lui a raconté comment il avait reconnu la patrouille de police civile et avait ensuite rabattu sa plaque d'immatriculation pour s'enfuir sans être reconnu. Il aurait également révélé que son véhicule avait été trafiqué.

Dans un premier temps, son plan semble avoir fonctionné. Il semblait avoir semé la police jusqu'à ce qu'il tombe en panne d'essence. Le jeune aurait donc été contraint de rester dans le parc municipal, ce qui lui a valu d'être arrêté et interrogé par la police. Il devra maintenant répondre de ses actes devant le tribunal des mineurs. Mais selon le message publié sur Instagram, il annonce aussi qu'il ne s'arrêtera pas là et qu'il tournera et publiera encore d'autres vidéos de ce genre.