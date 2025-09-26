Zermatt Bergbahnen franchit un cap historique avec un chiffre d'affaires dépassant 100 millions de francs pour l'exercice 2024/25. L'entreprise enregistre des performances record en termes de rentabilité et de flux de trésorerie.

Le chiffre d'affaires total 100,1 millions, un record historique. Photo: AFP

Pour la première fois depuis sa fondation il y a 23 ans, Zermatt Bergbahnen a dépassé la barre des 100 millions de francs de chiffre d'affaires au cours de son exercice 2024/25. L'entreprise a également atteint des niveaux record pour sa rentabilité et son flux de trésorerie, ce qui a permis une nouvelle augmentation du dividende.

Après un bon été, l'hiver 2024/25 a généré un revenu record. Des conditions météorologiques idéales en haute saison, un tarif dynamique, ainsi qu'une hausse de plus de 8% des premières entrées ont contribué à cette performance, selon un communiqué diffusé vendredi.

Augmentation des dividendes

Le chiffre d'affaires du transport de personnes a atteint 94,5 millions de francs, et le chiffre d'affaires total 100,1 millions, un record historique, indique l'entreprise.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a grimpé de 10,9% 56,3 millions. Le flux de trésorerie a de son côté affiché une hausse de 10,8% à 52,5 millions. Malgré une augmentation de 6%, les coûts d'exploitation (salaires, charges) ont pu être maintenus au niveau de l'année précédente. Face à ces résultats, une nouvelle augmentation du dividende a été décidée. Il passera ainsi de 5 à 5,25 francs par action.