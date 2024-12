Les TPF effectuent leur plus grand changement d’horaire, avec 60 % de leurs lignes concernées. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les Transports publics fribourgeois (TPF) s'apprêtent à vivre le plus grand changement d’horaire de leur histoire. Plus de la moitié des lignes, soit 60%, sera affectée par l'horaire 2025. À titre d'exemple, la ville de Fribourg sera reliée à celle de Neuchâtel toutes les demi-heures sans changement.

«Le plus grand changement d’horaire de l’histoire des TPF», a lâché lundi à Givisiez Serge Collaud, le directeur général du groupe. L’élaboration de l’horaire 2025, qui entre en vigueur dimanche prochain et qui fait parler de lui depuis deux ans, a été d’une «grande complexité, avec des délais très serrés».

La refonte de l’horaire pour la Suisse occidentale a provoqué une modification complète des lignes régionales. Grâce à l’engagement de l’entreprise de transports et des commanditaires (Office fédéral des transports, canton, agglo et mobul), en concertation avec les autres entités de transports, l’offre a été globalement améliorée.

Vigilance de mise

«Face à tant de changements, la consultation des horaires en ligne est indispensable pour s’y retrouver facilement», a insisté encore Serge Collaud. En effet, près de 60% des lignes sont concernées par des modifications: cela va de l’adaptation d’horaire à la création de lignes.

Parmi les principales améliorations, on peut mentionner une liaison toutes les demi-heures sans changement entre Fribourg et Neuchâtel, une manière de renforcer les liens entre les deux cantons, et une nouvelle offre en trafic local entre Romont et Billens, soit l'extension de la ligne 479. De plus, il y a la création de quatre lignes régionales de bus: Berlens-Romont, Châtel-St-Denis-Palézieux, en correspondance avec les trains grandes lignes IR15, La Verrerie-St-Martin-Châtel-St-Denis et Domdidier-Dompierre-Russy-Léchelles-Chandon.

Bulle et Morat

Par ailleurs, Fribourg sera connectée à Vevey-Montreux et le Valais sans transiter par Lausanne via le train Vevey-Puidoux («train des vignes») qui monte jusqu’à Palézieux. En plus du train grandes lignes IR15, Romont sera désormais aussi reliée à Lausanne avec un nouveau produit régional circulant toutes les demi-heures.

Enfin, Bulle sera connectée trois fois par heure à Lausanne (une fois via Romont et deux fois via Palézieux) et Morat reliée à Berne deux fois par heure sans changement. Par effet domino, la plupart des lignes régionales sont impactées, dans tous les districts, sauf la Singine. Par ailleurs, 18 lignes voient leur itinéraire évoluer.

Les TPF constituent un groupe de quatre sociétés, actif dans le transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Ils emploient plus de 1400 personnes et leur siège est basé à Givisiez.