Les vaches de la ferme des Röösli à Hellbühl (LU) bénéficient de toilettes spéciales. Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Une ferme du canton de Lucerne a inauguré, en Suisse, des toilettes pour vaches. Présentée mercredi, cette installation vise à réduire de 15% les émissions d'ammoniac, complétée par d'autres mesures tout aussi efficaces. La toilette fait partie du projet «Ammoniac et odeurs Suisse centrale», lancée par l'Union des paysans lucernois en collaboration avec les offices de l'environnement et de l'agriculture de la région et d'autres institutions.

L’installation permet d'éviter le mélange entre l'urine et le fumier, ce qui diminue les émissions d’ammoniac. L'exploitant, en l'occurrence la famille Röösli à Hellbühl, utilise un appât pour faire venir les vaches dans cette toilette spéciale. Une fois sur place, et après avoir mangé, l'animal est stimulé dans la zone entre le pis et la vulve, ce qui déclenche un besoin urgent. L’urine est alors recueillie dans un récipient, puis pompée, avant d'être stockée séparément et réutilisée comme engrais azoté naturel.

D’autres mesures ont été mises en place, comme l'aménagement d'un couloir de circulation et d'alimentation des bovins avec une paroi inclinée et une rigole pour collecter l'urine. De quoi permettre de séparer les déjections solides et liquides. Avec l'ensemble de ces aménagements, en plus des toilettes, les émissions d'ammoniac sont abaissées de 44%.