DE
FR

Une personne hospitalisée
Dix arrestations après une violente rixe à Thoune (BE)

Une violente altercation à Thoune samedi soir a conduit à l'arrestation de dix personnes. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un hospitalisé, selon la police cantonale bernoise.
Publié: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
La police a dû intervenir samedi soir après une altercation entre deux groupes.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dix personnes ont été arrêtées samedi soir après une violente altercation à Thoune (BE). Plusieurs personnes ont été blessées et l'une d'entre elles a dû être conduite à l'hôpital, a annoncé dimanche la police cantonale bernoise.

La police a été alertée peu après 21h15. Selon les premières constatations, l'altercation a opposé deux groupes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus