Publié: il y a 21 minutes

Une violente altercation à Thoune samedi soir a conduit à l'arrestation de dix personnes. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un hospitalisé, selon la police cantonale bernoise.

La police a dû intervenir samedi soir après une altercation entre deux groupes. Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Dix personnes ont été arrêtées samedi soir après une violente altercation à Thoune (BE). Plusieurs personnes ont été blessées et l'une d'entre elles a dû être conduite à l'hôpital, a annoncé dimanche la police cantonale bernoise.

La police a été alertée peu après 21h15. Selon les premières constatations, l'altercation a opposé deux groupes.