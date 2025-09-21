La police a dû intervenir samedi soir après une altercation entre deux groupes.
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse
Dix personnes ont été arrêtées samedi soir après une violente altercation à Thoune (BE). Plusieurs personnes ont été blessées et l'une d'entre elles a dû être conduite à l'hôpital, a annoncé dimanche la police cantonale bernoise.
La police a été alertée peu après 21h15. Selon les premières constatations, l'altercation a opposé deux groupes.
