Les traités européens sont dans le viseur de la majorité bourgeoise au Grand Conseil argovien (image symbolique). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

La voix des cantons devrait aussi compter lors du vote sur les traités européens, estime le Grand Conseil argovien qui a adopté mardi de justesse une intervention de l'UDC dans ce sens. Une initiative cantonale doit maintenant être préparée. Le Parlement argovien a approuvé la proposition de l'UDC avec les voix du PLR – par 68 voix contre 66. La commission compétente doit désormais élaborer une initiative cantonale dans les six mois avant que le Grand Conseil ne décide définitivement si le canton va la déposer à Berne.

Le groupe UDC demande de soumettre la votation sur les traités européens au référendum obligatoire – et donc aussi à la majorité des cantons. Les traités européens sont d'une grande portée, selon ses partisans, et la majorité des cantons ne doit pas être délibérément contournée, au risque de menacer la cohésion nationale. Les opposants ont critiqué une «politique symbolique» et un «blocage». Pour eux, il s'agit d'une question de compétence nationale, le canton n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce domaine.