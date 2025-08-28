Une étude de 50 ans révèle que les forêts peuvent efficacement freiner les avalanches. Les arbres doivent être nettement plus hauts que le manteau neigeux pour être efficaces, avec les conifères à aiguilles offrant une meilleure protection que les mélèzes.

Les forêts, un frein naturel aux avalanches... à certaines conditions

Certains arbres jouent un rôle déterminant dans le freinage des avalanches. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les forêts peuvent freiner efficacement les avalanches – mais seulement lorsque les arbres sont nettement plus hauts que le manteau neigeux, selon une étude menée depuis 50 ans par l'Institut suisse de recherche sur les avalanches SLF à Davos (GR).

Au Stillberg, au-dessus de Davos, les chercheurs ont planté à partir de 1975 quelque 92'000 aroles, pins de montagne et mélèzes sur un versant de montagne abrupt. Ceci en fait probablement l'expérience à long terme la plus ancienne et la plus importante au monde au-dessus de la limite de la forêt, a indiqué jeudi le SLF.

Différences entre les arbres

Depuis le début de l'étude, les chercheurs ont observé 214 avalanches dans la région. Les premières années, elles se sont régulièrement déclenchées car les arbres étaient encore trop petits. Ce n'est que dans les années 1990, lorsque les arbres ont atteint le double de la hauteur du manteau neigeux, que le nombre d'avalanches a diminué. Ensuite, il y en a eu nettement moins et presque uniquement dans des couloirs isolés où la plupart des arbres sont morts très tôt.

Les arbres riches en aiguilles comme les épicéas ou les aroles ont en outre retenu plus de neige que les mélèzes. Plus la neige reste sur les cimes des arbres, plus le manteau neigeux reste bas et irrégulier. Les couches fragiles qui déclenchent des avalanches ne se forment donc pratiquement pas. Selon le SLF, une forêt de mélèzes pure a donc moins d'effet qu'une forêt d'aroles ou d'épicéas. Selon le SLF, les conclusions de l'étude du Stillberg fournissent une base précieuse pour la planification des forêts de protection.