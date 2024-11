Vaud publie des noms de contribuables qui auraient dû rester secret

Une liste capitale

Sorte d’annexe secrète au budget de l’Etat de Vaud, la fameuse «liste des risques financiers», dont le contenu n'était connu que du gouvernement et de la Commission des finances (Cofin) du Grand Conseil ces 20 dernières années, permet notamment au Conseil d’État d’extraire du budget de chaque département certaines dépenses pourtant prévisibles, rappelle «24 heures». Le montant des «risques» tournait autour des 700 millions de francs pour 2023 et 2024. Conséquence de cette confidence aujourd'hui levée: un potentiel sérieux décalage entre le budget rendu public par les autorités et le budget réel du Canton.