Divulgation d'informations sur l'AVS
Une commission nationale porte plainte contre inconnu

La commission de la sécurité sociale du Conseil national a déposé plainte contre inconnu suite à la fuite d'informations confidentielles liées au dossier de l'AVS.
Publié: 29.08.2025 à 19:20 heures
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Des décisions de la commission concernant le dossier de l'AVS ont été révélées dans la presse avant leur publication officielle.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

La commission de la sécurité sociale du National porte plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction. Des informations relatives aux décisions de la commission sur le dossier de l'AVS ont été divulguées par les médias avant leur publication officielle.

La commission déplore cette situation, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle condamne cette grave rupture de confiance et cette violation de la confidentialité des délibérations en commission.

