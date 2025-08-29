Une commission nationale porte plainte contre inconnu

Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

La commission de la sécurité sociale du Conseil national a déposé plainte contre inconnu suite à la fuite d'informations confidentielles liées au dossier de l'AVS.

Des décisions de la commission concernant le dossier de l'AVS ont été révélées dans la presse avant leur publication officielle. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La commission de la sécurité sociale du National porte plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction. Des informations relatives aux décisions de la commission sur le dossier de l'AVS ont été divulguées par les médias avant leur publication officielle.

La commission déplore cette situation, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle condamne cette grave rupture de confiance et cette violation de la confidentialité des délibérations en commission.