Une Britannique de 32 ans a perdu la vie dans un accident de canyoning à Lodrino, au Tessin. La police cantonale poursuit l'enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame survenu vendredi après-midi.

Une femme a perdu la vie vendredi peu après 14h30 en faisant du canyoning à Lodrino (TI). La victime a été identifiée. Il s'agit d'une Britannique de 32 ans domiciliée au Royaume-Uni, indique samedi la police cantonale tessinoise. Elle a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et qui ont averti les secours.

L'enquête se poursuit pour tenter de préciser le déroulement exact des faits, survenus peu après 14h30, ajoute-t-elle. La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. Les policiers et les secouristes de la Rega n'ont toutefois pu que constater son décès.