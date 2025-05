Un quinquagénaire meurt dans un accident au Tessin

1/2 Un accident mortel s'est produit lundi au Tessin.

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste est décédé lundi en fin de journée dans un accident de la route à Carabbia, dans la région de Lugano (TI). L'homme de 51 ans a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison que l'enquête devra déterminer.

L'accident s'est produit vers 18h, indique la police cantonale tessinoise lundi soir dans un communiqué. L'automobiliste est un Suisse domicilié dans la région, qui roulait en direction de Carona.

Selon une première reconstitution, le conducteur a perdu le contrôle de la voiture, peut-être en raison d'une maladie, heurtant d'abord un lampadaire sur sa droite, avant de dévaler un talus sur environ six mètres et de terminer sa course contre un arbre. Les secouristes n'ont pu que constater son décès.