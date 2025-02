Un «petit bouton» sur la cuisse a fini par lui coûter la moitié de sa jambe

Cela ressemblait à un petit bouton, rien de plus normal. Mais lorsque la Bernoise Claudia Fuhrer s'est évanouie un matin, elle a pris peur et s'est rendue chez le médecin. Il s'agissait d'une infection potentiellement mortelle.

1/7 Un petit bouton s'est transformé en infection potentiellement mortelle. Photo: Leserreporterin

Angela Rosser

Les personnes qui se sentent fatiguées, sans énergie, et qui souffrent peut-être d'autres symptômes du rhume ne pensent probablement pas qu'elles pourraient en mourir. Une grippe ou un rhume se traitent en effet relativement facilement.

Mais Claudia Fuhrer, 50 ans, domiciliée à Berne, est tombée des nues lorsqu'elle a reçu son diagnostic. Fasciite nécrosante! Pour la Bernoise, la nouvelle a été un choc. «Tout a commencé par un petit bouton sur la cuisse», raconte-t-elle à Blick. Elle a un peu «appuyé dessus», puis a laissé tomber le bouton et n'y a plus pensé. Même lorsque la zone a un peu gonflé, elle n'aurait jamais pensé à ce qui allait suivre.

C'est par un matin en apparence banal au travail que Claudia commence à se sentir mal. «J'ai pensé que je couvais peut-être un rhume», dit-elle. Mais son état de santé se dégrade rapidement. Contrainte de rentrer directement chez elle, des frissons et une fatigue extrême l'envahissent. Si la région de la cuisse n'est pas encore douloureuse, une nette rougeur est alors visible.

«Quelque chose ne va pas»

C'est en se rendant aux toilettes pendant la nuit, qu'elle s'évanouit une première fois. Puis à nouveau le lendemain matin. Elle appelle alors immédiatement son médecin de famille. «Je n'ai jamais été malade en 20 ans. Je suis une personne en parfaite santé», explique Claudia.

Cependant, ce dernier n'a pas de créneau disponible pour la quinquagénaire ce jour-là. «C'était peut-être aussi ma chance. Si j'avais simplement reçu un antibiotique, cela n'aurait fait que retarder les choses», dit-elle.

Lorsqu'elle ressent de fortes douleurs pendant la nuit, elle se rend d'urgence à l'hôpital et à partir de là, tout se passe extrêmement vite. «J'ai été examinée de A à Z et lorsque j'ai eu mes résultats d'inflammation, j'ai été immédiatement transférée à l'Hôpital de l'Ile», explique Claudia. Le médecin aurait regardé sa jambe et dit: «Fasciite nécrosante. Découpez!». La Bernoise a appris ce que cela signifiait exactement au cours de quatre opérations au total.

«J'ai subi la première opération dans l'heure qui a suivi, la deuxième le lendemain matin. La moitié de ma cuisse avait disparu!», se souvient la quinquagénaire. La blessure a été laissée ouverte et traitée jusqu'à ce que ses valeurs soient meilleures et que l'on puisse procéder à une transplantation.

«Heureusement, je suis encore en vie»

«Quand les médecins vous disent que vous avez de la chance d'être encore en vie, cela vous transperce la moelle et les jambes», dit-elle. Depuis une semaine, Claudia est de retour à la maison. «Dieu merci, mon mari est à la maison pendant la journée et les services d'aide et de soins à domicile viendront également soigner les plaies au cours des prochaines semaines. Je ne pourrais pas m'en occuper seule», dit-elle. Elle est certes encore très vite épuisée, mais selon le contrôle de suivi, tout semble bon jusqu'à présent. Il faudra encore environ six mois pour que tout soit guéri.

«Heureusement, je suis encore en vie et j'ai gardé ma jambe. Il me manque certes un coin, mais cela n'a pas d'importance», affirme Claudia, combative.