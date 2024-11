Un sondage auprès de la base du parti du Centre montre qu'une fusion avec les Vert'libéraux est saluée par une moitié des membres et rejetée par l'autre. Comme le montrent les réponses, la politique responsable et la cohésion de la société sont des thèmes récurrents.

1/4 Le président du Centre, Gerhard Pfister, a interrogé les membres de son parti sur la direction à prendre à l'avenir. Photo: keystone-sda.ch

Andreas Schmid

Dans le cadre d'un sondage mené à grande échelle, Le Centre a voulu savoir quelles lignes directrices le parti devrait suivre à l'avenir. L'institut de recherche gfs-bern s'est renseigné sur les besoins du parti dans le cadre d'une enquête en ligne et a recueilli les appréciations sur le programme, le positionnement et la marque «Le Centre». Plus de 6000 membres ainsi que 2000 électeurs intéressés en dehors du parti ont participé à l'enquête.

Les résultats sont désormais disponibles et surprennent sur certains points: 43% des membres de la base du Centre estiment par exemple qu'une fusion avec les Vert'libéraux est une très bonne ou plutôt bonne idée, tandis que 45% considèrent qu'il s'agit d'une très mauvaise ou plutôt mauvaise proposition. Toutefois, cette question n'est pas centrale pour les membres, qui lui accordent peu d'importance par rapport à d'autres points stratégiques tournés vers l'avenir.

La prévoyance vieillesse est importante pour les membres

Si les membres du parti saluent d'une part un programme contre la polarisation, ils jugent paradoxalement tout aussi positivement les prises de position tranchées dans les médias. Le parti doit ainsi se battre entre deux pôles pour attirer l'attention et arriver à jongler avec les contradictions. La pression de mener constamment sa campagne électorale ne diminue donc pas pour le Centre.

C'est ce que révèlent également les réponses des membres sur l'indépendance de la Suisse et la migration de masse. Ainsi, ces thèmes ont gagné en importance depuis le dernier sondage de 2020. Mais ils ne font toujours pas partie des principales préoccupations de la base; pas plus que le thème central du parti, à savoir se battre contre la pénalisation du mariage. En comparaison avec les électeurs en dehors du parti, la suppression de la pénalisation du mariage est toutefois un projet important pour le noyau du Centre, tout comme l'approvisionnement en électricité et la nécessité d'une bonne présidence.

Les personnes interrogées accordent plus de poids à une prévoyance vieillesse sûre, à des primes d'assurance maladie plus basses et à l'engagement en faveur de la classe moyenne. Ce sont les trois thèmes clés pour les membres sondés.

Les valeurs chrétiennes ne sont plus en tête

Pour les membres du parti du Centre, les valeurs les plus essentielles sont la cohésion de la société, la politique responsable ainsi que la dignité humaine. L'orientation chrétienne est de plus en plus reléguée au second plan, même au sein de la base, et n'est plus citée comme point essentiel.

Les personnes interrogées souhaitent que les slogans du parti soient «Dialogue et respect», «Liberté, solidarité et responsabilité», ainsi que «L'union fait la force»; elles veulent en plus que la publicité du parti soit émouvante et suscite des émotions.

Pour une portion de la base du parti, une voie prometteuse pour le Centre serait de partir à la conquête d'un deuxième siège au Conseil fédéral. Afin de conférer une plus grande visibilité au parti, les membres souhaitent en outre «une meilleure représentation avec une publicité convaincante», des accents thématiques dans les cantons ainsi que des possibilités de participation numérique au sein du parti. Les personnes interrogées qui ne sont pas membres du parti jugent le Centre «précieux pour la cohésion de la Suisse».