«Un pur scandale» La cuisine du Stade de Genève: un scandale annoncé pour l'Euro féminin 2025?

Le député genevois Christo Ivanov dénonce des lacunes graves dans la future cuisine du Stade de Genève: absence de climatisation, risques de glissades et normes non respectées. À six mois de l’Euro féminin, il exige des solutions rapides.