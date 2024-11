Les CFF et Stadler Rail présentent leur nouveau train régional. Le Flirt Evo est moderne et spacieux. Les CFF investissent 2 milliards de francs dans le renouvellement de leur flotte de trains RER.

1/11 Le nouveau Flirt Evo sera en circulation en Suisse à partir de 2026. Photo: PD

Patrik Berger et Christian Kolbe

Il ne s'agit rien de moins que de l'avenir du trafic de proximité: le directeur général des CFF Vincent Ducrot et le patron de Stadler-Rail Peter Spuhler présentent aujourd'hui à Weinfelden (TG) le Flirt Evo. C'est le nom du train RER qui remplacera, entre autres, l'actuel Flirt à partir de 2026. D'abord en Suisse orientale et en Valais, puis dans le reste de la Suisse et les pays limitrophes. Mais on peut déjà voir le nouveau Flirt en action depuis ce jeudi. Des courses d'essai ont actuellement lieu dans l'Oberland zurichois. Le parcours s'y prête particulièrement bien en raison des rayons des courbes.

Les trains seront construits en deux versions. La version longue dispose de 146 places assises sur 73,5 mètres. Le type 2, composé de trois parties, offre encore 134 places assises sur 57,8 mètres. Un premier coup d'œil dans les trains montre à quel point ils sont luxueux. Et combien d'espace ils offrent. On peut s'installer confortablement non seulement dans les nouveaux WC XXL, mais aussi sur les places de la 2e classe. La réception des téléphones portables sera fortement améliorée par rapport à aujourd'hui. Toutes les places sont notamment équipées d'une prise électrique.

2 milliards de francs

C'est une commande massive qui est sur le point d'être livrée: en 2022, les CFF, Thurbo et Region Alps ont commandé 286 rames automotrices RER à un étage à Stadler Rail pour 2 milliards de francs! Avec une option sur 224 rames supplémentaires. Elles seront construites dans l'usine de Stadler Rail à Bussnang (TG). Les nouvelles rames remplaceront les trains RER actuels qui ont lentement atteint leur durée de vie.

Voici à quoi ressemblera l'horaire du Flirt Evo:

A partir de 2026: Région Winterthour & Suisse orientale (Thurbo) – 107 trains

A partir de 2026: Valais (RegionAlps) – 24 trains

A partir de 2028: Hochrhein-Bodensee-Express (SBB GmbH) – 10 trains

A partir de 2028: Suisse centrale – 24 trains (CFF)

Dès 2029: Arc Jurassien – 37 trains (CFF)

Dès 2030: Vaud – 45 trains (CFF)

A partir de 2031: RER trinational de Bâle (EuroBasilea) – 33 trains

Dès 2032: Fribourg – 10 trains (CFF)

Dès 2033: Plateau suisse – 35 trains (CFF)

A partir de 2035: toute la Suisse – 4 trains (CFF)

Développement suit.