Un Genevois fait sensation dans le championnat brésilien

Maxime Dominguez entre dans l'histoire du football suisse. Le Genevois de 28 ans devient le premier Suisse à marquer dans le championnat brésilien. Son but a d'aillleurs a relancé son équipe qui a arraché un match nul contre l'Atlético Goianiense.

Entre 2016 et 2021, Maxime Dominguez, formé à Servette, a évolué au sein du Lausanne-Sport, avant d'être transféré à Xamax. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Maxime Dominguez est entré dans l'histoire du football suisse ce samedi. Le Genevois âgé de 28 ans, évolue depuis septembre au club de Vasco de Gama et est devenu le premier Suisse à marquer dans le championnat brésilien.

Passé par Servette, Lausanne et Xamax

Le milieu de terrain formé à Servette et passé notamment par Zurich, Lausanne et Neuchâtel Xamax est le premier footballeur helvétique à fouler les pelouses de la Série A brésilienne. Arrivé en septembre à Rio de Janeiro, il y a rejoint, entre autres, le Français Dimitri Payet et le Brésilien Philippe Coutihno.

Un but important et historique

Maxime Domnguez a donc ouvert son compteur sous le maillot noir et blanc du club samedi devant son public, face à l'Atlético Goianiense. Entré en jeu à la 70e minute à la place du célèbre joueur Philippe Coutinho, alors que Vasco de Gama était mené 2-0, le Genevois à relancé son équipe cinq minutes plus tard d'une frappe croisée dans le petit filet adverse. Son coéquipier Alex Teixeira a arraché l'égalisation à la 93e minute.

À deux matches de la fin du championnat brésilien, qui compte 20 équipes, Vasco de Gama se trouve dans le ventre mou du classement, à la 10e position.