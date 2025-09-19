Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Alexander Terwey et Marian Nadler
Un hydravion s'est écrasé dans le lac de Zoug, rapporte la «Zuger Zeiting». Une vidéo obtenue par le journal montre l'appareil percutant la surface de l'eau. Auparavant, il avait effectué un virage à droite à quelques mètres seulement au-dessus du lac.
Interrogé par le Blick, Daniel Stadelmann, porte-parole de la police zougoise, a confirmé qu'un avion s'était écrasé, sans pouvoir donner d'informations concernant d'éventuelles victimes. Les secours sont sur place.
Développement suit.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?