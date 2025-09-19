Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

Un petit aéronef s'est abîmé dans le lac de Zoug vendredi. Un important dispositif de secours est sur place.

Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Les secours sont sur place

Alexander Terwey et Marian Nadler

Un hydravion s'est écrasé dans le lac de Zoug, rapporte la «Zuger Zeiting». Une vidéo obtenue par le journal montre l'appareil percutant la surface de l'eau. Auparavant, il avait effectué un virage à droite à quelques mètres seulement au-dessus du lac.

Interrogé par le Blick, Daniel Stadelmann, porte-parole de la police zougoise, a confirmé qu'un avion s'était écrasé, sans pouvoir donner d'informations concernant d'éventuelles victimes. Les secours sont sur place.

Développement suit.