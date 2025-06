Le chiffre d'affaires total s'élève à 96'000 francs. (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

La police bernoise présentera huit trafiquants de stupéfiants à la justice. Ces femmes et hommes âgés de 28 à 39 ans devront principalement répondre d'infractions liées à la loi sur les stupéfiants ainsi qu'à la loi sur les produits thérapeutiques. Les auteurs ont mené en 2022 et en 2023 un commerce florissant via l'application de messagerie Telegram, indique ce jeudi la police cantonale bernoise. Ils ont écoulé, entre autres, des produits comme la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine, le LSD ou encore le cannabis, ainsi que des médicaments soumis à ordonnance.

La police a saisi plusieurs kilos de stupéfiants et de médicaments lors des perquisitions et des investigations. Le chiffre d'affaires total de ce business s'est élevé à au moins 960'000 francs, selon les résultats de l'enquête. Les opérateurs de ces plateformes s'appuyaient sur des coursiers qui livraient ces produits à plus de 1000 clients en Suisse et à l'étranger. Les paiements se faisaient par avance, en cryptomonnaie et sur des adresses anonymes.

L'enquête a été menée depuis février 2022 par la police cantonale bernoise, qui a collaboré avec les corps de police des cantons de Zurich, de Lucerne et de Vaud ainsi qu'avec la police judiciaire fédérale Fedpol. Les prévenus ont pu être interpellés entre octobre 2022 et février 2023. Certains ont été placés en détention provisoire par le Ministère public. En avril 2024, un fournisseur de drogue présumé a par ailleurs été extradé vers la Suisse et arrêté dans le canton de Berne.