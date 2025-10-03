DE
Rencontre au Vatican
KKS voit le pape comme un potentiel médiateur pour négocier avec Trump

Lors d'une rencontre au Vatican, la présidente suisse et le pape américain ont abordé les tensions commerciales avec les États-Unis. Karin Keller-Sutter a évoqué la possibilité d'une médiation papale dans ce conflit douanier.
La présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, a eu un entretien avec Léon XIV.
La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré le pape Léon XIV vendredi au Vatican. Lors de leur entretien, le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé. Selon Karin Keller-Sutter, le pape pourrait jouer un rôle actif dans la médiation.

La présidente de la Confédération a déclaré à l'agence Keystone-ATS en marge de la place Saint-Pierre que l'entretien avec le pape Léon XIV a été très ouvert, chaleureux et aussi personnel. L'échange a confirmé l'impression qu'elle a eue lors de leur première rencontre: que le nouveau pape est une personne très chaleureuse, à l'écoute des gens.

Relation entre la Suisse et les USA

A la question de savoir si elle a également parlé avec le pape Léon XIV - le tout premier pape américain - des relations entre la Suisse et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération a répondu qu'ils ont également échangé sur le rôle des Etats-Unis dans la situation géopolitique actuelle.

Le conflit sur les droits de douane a été évoqué. Ceux-ci sont néfastes pour l'ensemble de l'économie mondiale, selon Karin Keller-Sutter.

