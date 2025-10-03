Dernière mise à jour: il y a 28 minutes

Lors d'une rencontre au Vatican, la présidente suisse et le pape américain ont abordé les tensions commerciales avec les États-Unis. Karin Keller-Sutter a évoqué la possibilité d'une médiation papale dans ce conflit douanier.

KKS voit le pape comme un potentiel médiateur pour négocier avec Trump

1/2 La présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, a eu un entretien avec Léon XIV. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré le pape Léon XIV vendredi au Vatican. Lors de leur entretien, le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé. Selon Karin Keller-Sutter, le pape pourrait jouer un rôle actif dans la médiation.

La présidente de la Confédération a déclaré à l'agence Keystone-ATS en marge de la place Saint-Pierre que l'entretien avec le pape Léon XIV a été très ouvert, chaleureux et aussi personnel. L'échange a confirmé l'impression qu'elle a eue lors de leur première rencontre: que le nouveau pape est une personne très chaleureuse, à l'écoute des gens.

Relation entre la Suisse et les USA

A la question de savoir si elle a également parlé avec le pape Léon XIV - le tout premier pape américain - des relations entre la Suisse et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération a répondu qu'ils ont également échangé sur le rôle des Etats-Unis dans la situation géopolitique actuelle.

Le conflit sur les droits de douane a été évoqué. Ceux-ci sont néfastes pour l'ensemble de l'économie mondiale, selon Karin Keller-Sutter.