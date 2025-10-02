DE
FR

Sommet européen à Copenhague
Karin Keller-Sutter alerte sur la stabilité économique de l'Europe

Au sommet de la CPE à Copenhague, Karin Keller-Sutter plaide pour une Europe économiquement robuste. La présidente suisse s'inquiète de l'endettement massif en Amérique et en Europe, soulignant l'importance de la stabilité économique.
La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'est exprimée jeudi à son arrivée au sommet européen à Copenhague (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a plaidé en faveur d'une stabilité économique jeudi au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Copenhague. Une stabilité qui s'avère particulièrement importante dans un contexte de conflits douaniers.

«La Suisse a tout intérêt à ce que l'Europe soit économiquement forte», a déclaré Karin Keller-Sutter à son arrivée au sommet de la CPE dans la capitale danoise. La conseillère fédérale observe à cet égard «avec grande inquiétude» le «grand endettement» des continents américain et européen.

Quarante-sept chefs d'Etat et de gouvernement européens ont été conviés au sommet. Les dirigeants de l'UE, du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se sont également rendus à Copenhague. La sécurité de l'Europe et l'Ukraine figurent à l'ordre du jour.

