Un semi-remorque avec une substance dangereuse intercepté en Valais

Un camion roumain transportant un liquide inflammable et corrosif a été intercepté avant le tunnel de St-Maurice lundi soir. L'intervention a permis d'éviter un risque environnemental et routier.

L'intervention rapide des forces de l'ordre a permis d'éviter tout risque pour la sécurité routière et l'environnement (archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Un semi-remorque immatriculé en Roumanie a été intercepté lundi soir par la police cantonale valaisanne avant le tunnel de St-Maurice. Un liquide hautement inflammable et corrosif s'échappait d'un fût métallique endommagé. L'intervention rapide des forces de l'ordre a permis d'éviter tout risque pour la sécurité routière et l'environnement, assure la police mardi dans un communiqué.

Le camion a été intercepté peu après 18h00 sur l'autoroute A9, en direction de Martigny, dans le cadre d'un contrôle du trafic lourd national et international. Le véhicule a alors été escorté jusqu'au Centre de Compétence du Trafic Lourd (CCTL) à St-Maurice. Le contrôle approfondi du chargement a permis d'identifier rapidement l'origine de la fuite de liquide.

La substance, classée comme dangereuse et représentant un danger pour l'environnement, nécessite un conditionnement et une signalisation stricts pour prévenir tout risque, rappelle la police cantonale. Les agents ont immédiatement sécurisé la zone et alerté les spécialistes compétents, dont les pompiers de la compagnie industrielle de Monthey (CIMO), du Chablais et d'Aigle. Une ambulance a également été engagée ainsi que la police municipale de Monthey. Personne n'a été blessé. Le conducteur a été dénoncé auprès du service de la circulation routière et de la navigation et s'expose à une forte amende.