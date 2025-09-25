Un incendie criminel suspecté après une explosion à Berne

La police bernoise lance un appel à témoins après un incendie criminel dans un restaurant.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie survenu mardi soir dans les toilettes d'un restaurant de Steffisburg (BE) a causé d'importants dégâts matériels, dont le montant reste à déterminer. La police cantonale bernoise soupçonne un acte criminel, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.
Après le déclenchement d'une alarme incendie automatique, les secours ont constaté que les toilettes avaient été gravement endommagées par une explosion. Un véhicule a également été endommagé.
Selon les premières constatations, les auteurs se déplaçaient à vélo, indique la police, qui a lancé un appel à témoins.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?