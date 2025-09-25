DE
Appel à témoins
Un incendie criminel suspecté après une explosion à Berne

Un incendie suspect dans un restaurant à Steffisburg (BE) a causé d'importants dégâts mardi soir. La police cantonale bernoise soupçonne un acte criminel et lance un appel à témoins, les auteurs présumés se déplaçant à vélo.
Publié: 15:40 heures
La police bernoise lance un appel à témoins après un incendie criminel dans un restaurant.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie survenu mardi soir dans les toilettes d'un restaurant de Steffisburg (BE) a causé d'importants dégâts matériels, dont le montant reste à déterminer. La police cantonale bernoise soupçonne un acte criminel, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

Après le déclenchement d'une alarme incendie automatique, les secours ont constaté que les toilettes avaient été gravement endommagées par une explosion. Un véhicule a également été endommagé.

Selon les premières constatations, les auteurs se déplaçaient à vélo, indique la police, qui a lancé un appel à témoins.

