Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 20, 26, 30, 33, 40 et 41. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 12 et le Joker le 253456. Lors du prochain tirage mercredi, 7 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.