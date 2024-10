La nouvelle montre de Swatch et Omega sublime la Terre depuis la Lune

La Bioceramic MoonSwatch Mission to earthphase, qui célèbre les deux corps célestes qui nous sont le plus proches, sera disponible le 2 novembre dans une sélection de magasins à travers le monde. Les fans seront-ils à nouveau présents?

Première dans l'horlogerie! En plus de sa phase de lune, la nouvelle création Swatch et Omega est dotée d'une remarquable phase de terre. Photo: Swatch

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Rien à dire, cette montre est belle. La nouvelle création non-limitée de Swatch et Omega, nommée Mission to earthphase, est non seulement dotée d’une phase de lune, mais surtout — et c’est une première dans l’horlogerie — d’une phase de terre.

«Jamais ces deux complications si poétiques n’avaient été rassemblées dans la même montre», se réjouit Swatch dans un communiqué envoyé dans la nuit de mardi à mercredi. Ce bijou, fruit de la collaboration fructueuse entre les deux marques suisses, sera disponible à l'achat dans une sélection de magasins à travers le monde dès le 2 novembre.

Scrutons ce cadran à dix heures d'un peu plus près. Comme pour les Bioceramic MoonSwatch Mission to the moonphase, il arbore une phase de lune sur le sous-cadran à deux heures. L’astre évolue en fonction de ses cycles, que l’on peut contempler grâce au masque et au disque à deux Lunes (hémisphère nord et hémisphère sud).

Pour la phase de terre, on peut observer les mouvements de notre planète vus depuis la Lune qui, elle, ne bouge pas. La phase de terre brevetée est colorée pour saluer la diversité et la beauté de la planète bleue.

Dans cette nouvelle création, la Terre et la Lune s'articulent tout en poésie. Photo: Swatch

Outre le contraste entre océans, forêts et déserts, on peut même remarquer des nuages. «Détail onirique supplémentaire, les océans sont sublimés par une encre UV transparente d’émission bleue uniquement visible à la lumière UV», développe le communiqué.

Un face-à-face poétique

Comment ces deux éléments, terrestre et lunaire, s’articulent-ils? La phase lunaire montre le visage de la Lune vue de la Terre. La phase terrestre montre quant à elle l’apparence de la Terre depuis la Lune.

La durée d’une phase lunaire et d’une phase terrestre sont équivalentes: 29,5 jours. Mais les deux cycles sont antagonistes. Conséquence? Lorsque la Lune est pleine, c’est la nouvelle Terre. Et à la nouvelle Lune, c’est la Terre qui est pleine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Raison pour laquelle la phase de terre tourne dans le sens inverse à celui de la Lune et des aiguilles. «C’est une sorte de réinterprétation poétique de la fonction rétrograde, présente dans certaines montres de haute horlogerie», glisse encore Swatch.

A voir, maintenant, si les fans seront au rendez-vous. Jusqu'ici, à chaque nouvelle montre griffée Swatch et Omega, des fils d'attente parfois spectaculaires ont été observées devant les boutiques.