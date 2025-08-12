Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Un tragique accident à Saint-Gall a coûté la vie à un enfant de quatre ans lundi soir. Le garçon autrichien a été percuté par une voiture conduite par un Allemand de 44 ans, malgré les efforts de réanimation des secours.

Un enfant a été mortellement blessé après avoir été heurté par une voiture

Un tragique accident à Saint-Gall a coûté la vie à un enfant de quatre ans lundi soir. Photo: Kantonspolizei St. Gallen

AFP

Un enfant a été mortellement blessé dans un accident de la route lundi soir à Saint-Gall. Une voiture de tourisme est entrée en collision avec le garçon de quatre ans, a indiqué la police.

Selon les premières informations, un Allemand de 44 ans circulait en voiture sur la Stahlstrasse en direction de la Zürcher Strasse. La collision avec le garçon s'est produite dans le secteur de la Feldbachstrasse, a indiqué la police municipale de Saint-Gall dans un communiqué. Le garçon, blessé, est resté au sol.

La police est intervenue et a immédiatement tenté de réanimer l'enfant de nationalité autrichienne. Après l'arrivée des secours, l'enfant a été transporté à l'hôpital pour enfants où les tentatives de réanimation se sont poursuivies. Le garçon a succombé à ses blessures environ deux heures après l'accident.