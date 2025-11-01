Un employé de crèche a commis 50 agressions sur 15 enfants en un an. (Image d'illustration)
Un employé d’une garderie à Berne a été arrêté au printemps 2024: il est accusé de 50 agressions sur au moins 15 enfants. Le ministère public a déposé un acte d’accusation à la fin du mois de juillet.
Le procès de première instance aura lieu en avril prochain à Berne, a indiqué le Ministère public du canton de Berne samedi à Keystone-ATS, revenant sur une information publiée par le Bund et la Berner Zeitung.
Les agressions ont eu lieu dans la garderie de la région bernoise où l’homme a travaillé pendant environ un an. Il est également soupçonné d’autres agressions dans une crèche située dans un autre canton. Selon le ministère public, l’homme est actuellement en détention. Aucune autre information n’a été communiquée pour le moment.
