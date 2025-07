n entraîneur de gymnastique à Winterthour a été condamné pour une relation sexuelle avec une gymnaste mineure. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Un entraîneur de gymnastique écope d'une peine pécuniaire avec sursis de 280 jours amende à 120 francs à Winterthour (ZH) pour avoir entretenu une relation sentimentale et sexuelle avec l'une de ses gymnastes, âgée de 15 ans au début de l'affaire. Il est en outre condamné à une amende de 2000 francs.

Les juges l'ont reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec enfant. «Cette relation était illégale et punissable», a dit le juge. Même si la gymnaste était consentante, cela ne signifie pas qu'elle pouvait en décider de manière autonome, a-t-il ajouté. La jeune fille avait 15 ans. Lui occupait une fonction de cadre en gymnastique et avait une position de pouvoir. «Au lieu de prendre des distances, vous en avez profité», selon le juge.

Dans son jugement, le Tribunal de district de Winterthour n'a suivi que partiellement le Ministère public qui demandait une peine de prison avec sursis de 12 mois, ainsi qu'une amende de 2100 francs. Le prévenu n'est pas non plus frappé d'une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs. Le juge a regretté que l'accusé s'en sorte avec une peine nettement moins lourde.

Les faits remontent à 2012. Un an plus tôt, la gymnaste et l'entraîneur se rencontrent pour la première fois lors d'un camp d'entraînement à Tenero (TI). Il avait alors 40 ans, elle 14 ans. Ils sympathisent avant que leurs sentiments ne deviennent amoureux un an plus tard. Leur relation durera six ans.

Un coach réputé

Lors du procès, l'accusé a raconté son vécu romantique avec la jeune fille de l'époque. Il a dit regretter que la jeune femme aujourd'hui âgée de 28 ans en ait souffert par la suite, admettant que leur relation était «une erreur» et «trop précoce». Il s'en est excusé, a déclaré avoir appris de cette erreur et ne pas représenter de danger pour la société. L'avocate de la plaignante a dénoncé le fait que l'entraîneur ne trouve pas problématique d'être attiré par des adolescentes mineures. Elle l'a accusé d'abuser du pouvoir de sa fonction d'entraîneur pour satisfaire ses fantasmes.

Le prévenu est un entraîneur de gymnastique réputé, spécialisé dans les engins. Il a été directeur de concours et juge pour la Fédération suisse de gymnastique. Le quinquagénaire a aussi dirigé des camps d'entraînement. Son brevet de Jeunesse et Sport a été suspendu en raison de la procédure pénale.

Swiss Sport Integrity lui a interdit toute activité dans la gymnastique. L'homme continue toutefois à donner un entraînement hebdomadaire aux engins, en accord avec les parents des gymnastes, selon ses dires.